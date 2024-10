Reggio, proseguono i lavori al Parco Lineare Sud – FOTO

Proseguono i lavori in città, sia quelli che riguardano il waterfront, nella zona tra il porto, la Pineta Zerbi e l’inizio della via marina, ma anche quelli del Parco Lineare Sud. Qualche ora fa sono apparsi su Primaveralive i primi scatti che mostrano l’avanzamento dei lavori del progetto di prolungamento del lungomare Falcomatà.

I ricoveri per le barche stanno prendendo forma e, speriamo, presto di poter vedere l’opera completa. I reggini non vedono, infatti, l’ora di scoprire come sarà la continuazione a mare di sei chilometri che avvicina il centro città alla parte finale del Viale Quinto attraversando tutta la zona fino all’ex Capannina.