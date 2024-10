‘Patti per il Sud’, a Palazzo Alvaro approfondimento tecnico per il monitoraggio delle opere e dei cantieri

Di seguito il comunicato stampa della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Si è svolto ieri mattina a palazzo Alvaro un incontro di approfondimento tecnico per il monitoraggio delle opere e dei cantieri dei Patti per il Sud. Con il sindaco della Città metropolitana Giuseppe Falcomatà c’erano il vicesindaco Carmelo Versace, l’assessore comunale con delega ai Patti per il Sud Carmelo Romeo, il consigliere metropolitano Rudi Lizzi, il dirigente metropolitano alla Pianificazione e Valorizzazione del territorio Pietro Foti ed il dirigente comunale per le Grandi opere Bruno Doldo.

Ha evidenziato l’assessore Romeo:

“Stamattina una proficua riunione con il sindaco, i dirigenti, di Comune e Città metropolitana per un approfondimento dello stato dell’arte dei Patti per il Sud in questa settimana abbiamo fatto un monitoraggio rafforzato su tutti gli interventi che sono inclusi nei Patti”.

A proposito delle attività svolte finora, l’assessore ha aggiunto: