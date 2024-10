Reggio, ‘infinito’ Ponte Calopinace. Lavori ripartiti

Ripartiti i lavori sul Ponte Calopinace, una delle, tra le tante, 10 cose che si spera l’amministrazione comunale riuscirà a completare o quantomeno ad avviare (come nel caso del Museo del Mare di Zaha Hadid) nei 30 mesi che mancano al prossimo appuntamento elettorale.

Il cantiere è oramai diventato tristemente noto in città, complice la difficoltà a portare a termine un’opera che in realtà avrebbe chiesto settimane di lavoro e non anni. Nei giorni scorsi il cantiere si è nuovamente avviato, si spera questa volta senza intoppi sino all’inaugurazione.

Leggi anche

Il consigliere di maggioranza Nino Castorina, due mesi fa, non aveva nascosto il disappunto per la situazione.

‘Vorrei capire il motivo dei continui ritardi. Ci avevano detto che lunedi iniziavano, invece non sono ripartiti. Stiamo parlando di 30 metri di ponte, non del Ponte sullo Stretto. E’ una cosa ignobile, non ci credo che non si possa completare un ponte di 30 metri. Chi si occupa di questo non si deve occupare di altro, se questi sono i ritardi. Vediamo chi convocare, ma deve essere qualcuno che possa rispondere e dare conto, altrimenti non se ne esce. Priorità è che si faccia il ponte, deve essere la stessa priorità di tutti”. Leggi anche

Adesso l’ennesima ripartenza dei lavori, dopo le numerose problematiche dovute a diversi motivi, ultimo il reperimento dei fondi dopo che l’amministrazione invano ha atteso invano le risorse dalla Regione Calabria, secondo quanto affermato nelle scorse settimane dall’allora sindaco f.f. Paolo Brunetti.

“Non ci sono cantieri fermi se non per il Ponte Calopinace, interruzione dovuta però ad alcuni finanziamenti della Regione Calabria che non sono arrivati. Ci stiamo adoperando per risolvere questa problematica attraverso risorse del Comune di Reggio Calabria, vedrete che a breve i lavori ripartiranno anche sul Ponte Calopinace”, le dichiarazioni di Brunetti un mese, confermate da quanto sta accadendo in questi giorni sul cantiere dell’opera destinata a collegare il Lungomare al Parco Lineare Sud.