Lavori in corso a Tre Mulini, Falcomatà: “Un nuovo cuore per gli abitanti dell’isolato 87 e 88”

"C'è chi è già partito per il posto del cuore. Noi invece il cuore lo abbiamo all'isolato 87 e 88". Il sindaco Falcomatà illustra i lavori di rigenerazione urbana per il quartiere di Tre Mulini

“I ragazzi hanno finito la scuola e c’è chi è già partito per il posto del cuore. Noi invece il cuore lo abbiamo all’isolato 87 e 88”.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà illustra ai cittadini, in un nuovo video, lo sviluppo dei lavori nel quartiere di Tre Mulini. Il cantiere si trova all’interno degli isolati 87 e 88. Il progetto è nato circa un anno fa, periodo del primo sopralluogo.

Leggi anche

In un primo momento i residenti non sono stati per niente fiduciosi tanto da esprimere, direttamente al primo cittadino, la loro diffidenza:

“Vi ringraziamo per l’interessamento – aveva affermato una signora – ma sappiamo che questo progetto non inizierà mai”.

Il cantiere, oggi, è in piena attività facendo così proseguire i lavori di rigenerazione urbana di un quartiere vicinissimo al centro cittadino.

La piazza del quartiere è per molti un dolce ricordo dei tempi andati, quindi perchè non trasformarla in un luogo da vivere anche oggi e da consegnare alle generazioni del futuro.

“Dove i ragazzi di quegli anni, che forse ormai partono poco, presto si ritroveranno in una grande piazza. Dove potranno ricordare gli anni belli insieme e trascorrere i migliori anni. Dove passeranno nuovi ragazzi a giocare e vivere, dove il cuore della Reggio che ci piace non smetterà mai di battere”.

Leggi anche

Il sindaco Falcomatà prosegue:

“Come vedrete dal video, i lavori procedono bene nonostante il gran caldo”.

[custom_video numerazione=”1″ /]