Reggio, proseguono i lavori della nuova piazza a Tremulini

Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori per la nuova piazza degli isolati 87-88 di Tremulini, quartiere popolare a ridosso del centro cittadino di Reggio Calabria. Questa mattina il sindaco Giuseppe Falcomatà ha effettuato un sopralluogo sull’area del cantiere, per verificare di persona lo sviluppo dell’intervento che consegnerà un nuovo importantissimo spazio di socialità ai cittadini dell’intero quartiere.

Il progetto prevede la riqualificazione architettonica e tecnico-funzionale dell’intera area, con la sistemazione della strada e dei marciapiedi di accesso per agevolare la realizzazione di uno spazio alberato con arredi urbani e la posa di numerose piante di bergamotto, un impianto di illuminazione di nuova concezione che sarà gestito a distanza in sostituzione del sistema dei corpi illuminanti ormai obsoleti, oltre ad un’area attrezzata ad uso collettivo per proiezioni, spettacoli e manifestazioni culturali a servizio del quartiere.