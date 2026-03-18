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Reggio, lavori in corso in Via Tripepi per il ripristino delle basole – FOTO

Operai di Castore al lavoro per ripristinare la pavimentazione in un tratto di via Tripepi

18 Marzo 2026 - 11:33 | di Redazione

via demetrio tripepi riaperta lavori reggio calabria ()

Dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini riguardo la pavimentazione dissestata in Via Demetrio Tripepi, causata dalla rottura delle basole di pietra, sono iniziati i lavori di ripristino.

In queste ore, gli operai della società Castore sono intervenuti per la riparazione delle basole danneggiate, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e l’integrità della strada.

via demetrio tripepi riaperta lavori reggio calabria ()

La denuncia dei residenti e dei passanti aveva messo in evidenza i rischi per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli, con evidenti sollevamenti e rotture nella pavimentazione.

I lavori sono in corso e il completamento dell’intervento dovrebbe avvenire a breve, con la riapertura di Via Demetrio Tripepi prevista nei prossimi giorni dopo l’ok della Soprintendenza.

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