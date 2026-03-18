Reggio, lavori in corso in Via Tripepi per il ripristino delle basole – FOTO

Dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini riguardo la pavimentazione dissestata in Via Demetrio Tripepi, causata dalla rottura delle basole di pietra, sono iniziati i lavori di ripristino.

In queste ore, gli operai della società Castore sono intervenuti per la riparazione delle basole danneggiate, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e l’integrità della strada.

La denuncia dei residenti e dei passanti aveva messo in evidenza i rischi per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli, con evidenti sollevamenti e rotture nella pavimentazione.

I lavori sono in corso e il completamento dell’intervento dovrebbe avvenire a breve, con la riapertura di Via Demetrio Tripepi prevista nei prossimi giorni dopo l’ok della Soprintendenza.