Confcommercio Reggio presenta il ‘Libro bianco’ per lo sviluppo della città

Il Consiglio Direttivo di Confcommercio Reggio Calabria, riunitosi nei giorni scorsi, ha approvato il Libro Bianco per lo sviluppo della città, documento strategico con cui il sistema delle imprese del terziario propone alla città una visione organica delle principali direttrici di sviluppo economico e urbano del territorio. Il documento è il risultato di un percorso di confronto sviluppato negli ultimi mesi all’interno dell’Associazione, che ha coinvolto i presidenti delle diverse aree produttive e le rappresentanze settoriali del sistema Confcommercio.

Il percorso di confronto e il contributo delle categorie

Il contributo delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni – dai pubblici esercizi della FIPE al settore moda rappresentato da Federmoda, dai Tabaccai FIT ai Balneari SIB, dagli Edicolanti SNAG ai Distributori carburante FIGISC, dai Panificatori Assipan fino al mondo delle professioni con FIMAA e ABICONF – ha consentito di costruire una piattaforma condivisa di analisi e di proposte per il futuro della città. Il Libro Bianco propone una visione integrata dello sviluppo urbano, individuando alcune direttrici strategiche su cui costruire il rilancio della città: capitale umano, rigenerazione urbana, turismo e cultura, semplificazione amministrativa, infrastrutture, ruolo dell’Università Mediterranea e valorizzazione del terziario come motore economico.

Labate: “Una piattaforma di lavoro per la città”

«Questo documento nasce da un atto di responsabilità verso la città, dichiara il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate. Non è un documento rivendicativo né un programma elettorale. È una piattaforma di lavoro che il sistema delle imprese mette a disposizione della città, delle istituzioni e di tutte le forze politiche. Reggio Calabria vive una fase decisiva della propria storia amministrativa ed economica: le scelte che verranno compiute nei prossimi anni determineranno il futuro del territorio».

Il presidente sottolinea come il terziario rappresenti oggi il principale motore economico locale.

«Commercio, turismo e servizi costituiscono l’ossatura produttiva della città. Sostenere il terziario significa sostenere occupazione, qualità urbana e coesione sociale. Le imprese di prossimità non sono soltanto attività economiche: sono presìdi civici, elementi essenziali per la vivibilità e la sicurezza dei quartieri».

Tra le priorità strategiche individuate, particolare rilievo assume il rafforzamento del rapporto tra città e Università Mediterranea, insieme allo sviluppo delle infrastrutture strategiche – porto, aeroporto e collegamenti intermodali – e alla costruzione di un sistema turistico integrato dello Stretto. Su questi temi è stato significativo il contributo del Gruppo Giovani Confcommercio, che ha partecipato al percorso di elaborazione del documento portando una particolare attenzione alle politiche per i giovani, al capitale umano e al rafforzamento del collegamento tra formazione universitaria e sistema produttivo locale. Per Confcommercio la crescita delle città passa dalla capacità di costruire ecosistemi stabili tra conoscenza, impresa e istituzioni. Reggio Calabria dispone di risorse importanti – posizione strategica, capitale umano, patrimonio culturale e potenzialità turistiche – che devono essere valorizzate attraverso politiche pubbliche efficaci e una collaborazione stabile tra istituzioni e sistema produttivo. Una città funziona quando le regole sono chiare, gli uffici rispondono e i tempi amministrativi sono certi. Il Libro Bianco indica un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo, sulla programmazione strategica e sulla capacità di attuazione delle politiche pubbliche.

Verso le elezioni: confronto pubblico il 5 maggio

Il documento sarà messo a disposizione della città e delle forze politiche e costituirà la base di confronto con i candidati alla guida di Reggio Calabria in vista delle prossime elezioni amministrative. In questo percorso Confcommercio ha già programmato un incontro pubblico con i candidati sindaco e le coalizioni che li sostengono, fissato per il 5 maggio, subito dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, dedicato ai temi dello sviluppo economico e urbano della città. L’obiettivo è favorire un confronto aperto e trasparente sulle priorità strategiche per il futuro di Reggio Calabria.