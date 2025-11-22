Reggio, potenziato lo studio del diritto al Liceo Classico Campanella
Siglato il protocollo d'intesa con l'Ordine degli avvocati di Reggio che andrà a potenziare l'indirizzo giuridico-economico
22 Novembre 2025 - 08:30 | Comunicato Stampa
Siglato il protocollo di intesa fra il Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane” – nell’articolazione Liceo Classico “T. Campanella” – e l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.
Il protocollo, promosso dal Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, andrà a potenziare l’indirizzo giuridico – economico del liceo. Ha l’obiettivo di rendere edotti gli studenti delle principali categorie del diritto necessarie per una lettura consapevole e qualificata della realtà che ci circonda.
L’Ordine degli Avvocati, rappresentato dal suo Presidente, Avv. Rosario Maria Infantino, fornirà lezioni specialistiche, approfondimenti e tirocini dedicati agli studenti dell’indirizzo giuridico – economico del liceo classico coordinato dalla docente di diritto, Prof.ssa Giovanna Pellicanò.
Si ricorda che tale indirizzo rappresenta un unicum nella realtà dei licei classici italiani in cui non è presente l’insegnamento del diritto.