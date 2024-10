La Metro City affida la manutenzione stradale a Castore. Versace: ‘Passo in avanti per una gestione più efficace’

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria ha approvato una delibera di rilevante importanza riguardante l’affidamento in house providing per 36 mesi delle attività di manutenzione ordinaria stradale. La delibera, illustrata dal vicesindaco Carmelo Versace e supportata dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, permetterà alla società in house Castore spa di operare con le proprie maestranze, insieme ai 12 dipendenti dell’Accordo quadro, per la manutenzione delle strade di competenza metropolitana.

Falcomatà e la strategia di internalizzazione dei servizi pubblici

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha spiegato che l’affidamento dei lavori a Castore spa rientra in una più ampia strategia:

“Il trasferimento alla società Castore dei servizi di manutenzione stradale, fino ad oggi effettuati da una società esterna, ha una rilevanza strategica per tutto il comprensorio metropolitano. Il punto – afferma il primo cittadino – rientra in un’unica filosofia di fondo: internalizzare i servizi pubblici essenziali e strumentali nel pieno rispetto dei criteri e principi di economicità e trasparenza, valorizzando l’investimento nella società Castore senza mai indietreggiare rispetto agli standard elevati di qualità dei servizi stessi. Lo facciamo internalizzando anche i lavoratori. Questa – evidenzia Falcomatà – è l’ennesima risposta e la fotografia della bontà di questo investimento su Castore e l’importanza dell’ingresso della Città Metropolitana nella società, in barba a quanti, all’epoca, si opposero vedendo, strumentalmente, soltanto un modo per aiutare il Comune di Reggio Calabria e la società Castore, fatta nascere dalle ceneri di Multiservizi. Qualora ce ne fosse stato bisogno, questa è la dimostrazione dell’esatto contrario e va a inanellarsi rispetto ad un’ulteriore crescita delle attività, non ultima – ha concluso – la realizzazione dell’istituto nautico “Severi” di Gioia Tauro i cui lavori, realizzati in un bene confiscato, sono stati effettuati dai a regola d’arte e nel rispetto dei tempi da Castore e dalle sue maestranze”.

Castore spa: un passo avanti nella manutenzione stradale

Il vicesindaco Carmelo Versace ha aggiunto che l’affidamento a Castore delle attività di manutenzione stradale segna un ulteriore passo avanti per la società, già impegnata in servizi come la pulizia degli edifici istituzionali.

“Si tratta di un affidamento di 36 mesi + 12 mesi che vede partecipare Castore in una modalità più strutturale in un ordine economico rispetto all’accordo quadro per cui veniva affidato prima questo tipo di servizio”.

Versace ha sottolineato l’importanza di questa nuova fase per Castore, che permetterà di garantire una gestione più diretta ed efficace della manutenzione stradale del territorio metropolitano, un settore complesso che richiede competenze specifiche e risorse adeguate.

Approvazione all’unanimità per i centri di mobilità nell’area Grecanica

Infine, il Consiglio Metropolitano ha approvato, all’unanimità, la delibera relativa alla realizzazione dei centri di mobilità di 1° e 2° livello nell’area Grecanica, continuando così il percorso di sviluppo infrastrutturale del territorio.