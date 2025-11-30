Circoscrizioni a Reggio, Cardia: ‘Subito confronto su regolamento dei Comitati di Quartiere’

Queste le parole in un comunicato stampa al termine del Consiglio Comunale del consigliere Mario Cardia, che prosegue:

“In qualità di Consigliere Comunale, esprimo soddisfazione per il percorso avviato dal Consiglio riguardo l’approvazione ormai prossima del nuovo Regolamento sulle Circoscrizioni, strumento fondamentale per rafforzare il decentramento amministrativo e avvicinare l’Istituzione ai cittadini. Accanto a questo importante passo, ritengo però indispensabile e urgente che la maggioranza o “quel che ormai resta di essa”dia seguito anche all’altra grande richiesta che viene dai territori: l’avvio della discussione sul regolamento dei Comitati di Quartiere, già depositato formalmente dai comitati e frutto di un lungo lavoro di partecipazione civica. I comitati rappresentano oggi una realtà viva, attiva, radicata nei quartieri, capace di intercettare bisogni reali e di proporre soluzioni concrete. La loro proposta di regolamento — consegnata all’Amministrazione e agli uffici competenti — merita rispetto istituzionale e una discussione immediata, senza ulteriori rinvii”.