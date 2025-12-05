Reggio, al MArRC la presentazione di ‘Terra Mater’: una mostra dedicata a Gianni Versace

Un percorso che mette in dialogo moda, arte e archeologia attraverso oltre 400 pezzi provenienti da prestigiose collezioni private

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) si prepara a ospitare un evento di grande rilievo culturale. Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 10:00 , si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute” , a cura di Sabina Albano e Fabrizio Sudano.

L’esposizione aprirà al pubblico il 19 dicembre 2025 e resterà visitabile fino al 19 aprile 2026. Un appuntamento che segna il trentennale della scomparsa di Gianni Versace e che propone un percorso inedito costruito attorno alle sue radici e alla sua visione artistica.

Il percorso espositivo della mostra “Gianni Versace. Terra Mater”

In mostra saranno presenti oltre 400 pezzi provenienti da prestigiose collezioni private:

capi iconici

accessori della Home Collection

bozzetti e materiali d’archivio che raccontano il processo creativo dello stilista

Il percorso espositivo metterà questi elementi in dialogo con i Bronzi di Riace, con i mosaici e con i reperti della Magna Grecia custoditi al MArRC , creando un ponte tra moda, arte e archeologia.

L’appuntamento del 18 dicembre offrirà alla stampa un’anteprima del progetto e del suo impianto narrativo.