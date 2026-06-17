Reggio, Sudano: ‘Museo accessibile a 360 gradi grazie ai lavori del PNRR’

Reggio Calabria si prepara ad accogliere i visitatori del MArRC con un percorso profondamente rinnovato.

Il Museo Archeologico Nazionale presenta infatti i nuovi spazi realizzati dopo il lavoro legato al PNRR, con ambienti multimediali, aree di sosta, sedute, percorsi tattili e una pannellistica aggiornata.

Una trasformazione che, secondo il direttore Sudano, consentirà anche a chi conosce già il museo di vivere una percezione diversa della visita.

“Quest’anno l’unica novità, che non è un’unica novità da poco, è che i visitatori dei vestiti di quest’anno potranno ammirare il nuovo museo allestito dopo i lavori del PNRR . Quindi con i video multimediali, con le nuove sedute, con i nuovi spazi di visita, come la sala immersiva, la sala relax, e i punti di sosta”.

“Chi l’ha già visto avrà una percezione diversa. Chi lo vede per la prima volta si immergerà in un nuovo museo non solo moderno, come lo è sempre stato, ma totalmente accessibile a 360 gradi per tutte le categorie di persone che lo visitano: con i nuovi percorsi, diciamo, tattili a pavimento, con la pannellistica completamente nuova, rivisitata e resa più accessibile anche dal punto di vista cognitivo e sensoriale. Infine con nuovi spazi, che spero facciano piacere a tutti quanti i visitatori del museo”.