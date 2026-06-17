Reggio, Sudano: ‘Museo accessibile a 360 gradi grazie ai lavori del PNRR’
"Chi l'ha già visto avrà una percezione diversa. Chi lo vede per la prima volta si immergerà in un nuovo museo non solo moderno ma totalmente accessibile" così Sudano
17 Giugno 2026 - 17:31 | di Redazione
Reggio Calabria si prepara ad accogliere i visitatori del MArRC con un percorso profondamente rinnovato.
Il Museo Archeologico Nazionale presenta infatti i nuovi spazi realizzati dopo il lavoro legato al PNRR, con ambienti multimediali, aree di sosta, sedute, percorsi tattili e una pannellistica aggiornata.
Una trasformazione che, secondo il direttore Sudano, consentirà anche a chi conosce già il museo di vivere una percezione diversa della visita.
Un museo rinnovato dopo i lavori del PNRR
“Quest’anno l’unica novità, che non è un’unica novità da poco, è che i visitatori dei vestiti di quest’anno potranno ammirare il nuovo museo allestito dopo i lavori del PNRR. Quindi con i video multimediali, con le nuove sedute, con i nuovi spazi di visita, come la sala immersiva, la sala relax, e i punti di sosta”.
Una nuova percezione per i visitatori del MArRC
“Chi l’ha già visto avrà una percezione diversa. Chi lo vede per la prima volta si immergerà in un nuovo museo non solo moderno, come lo è sempre stato, ma totalmente accessibile a 360 gradi per tutte le categorie di persone che lo visitano: con i nuovi percorsi, diciamo, tattili a pavimento, con la pannellistica completamente nuova, rivisitata e resa più accessibile anche dal punto di vista cognitivo e sensoriale. Infine con nuovi spazi, che spero facciano piacere a tutti quanti i visitatori del museo”.
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