Da Taurianova a via Miraglia, amore in Poste Italiane: la storia di Mary e Filippo

“Poste Italiane è stata il nostro punto di partenza…!”. La storia d’amore di Mary e Filippo nasce grazie alla più grande azienda di servizi in Italia, che dà lavoro a circa 120mila persone. Entrambi lavorano nella filiale di Reggio Calabria, anche se con ruoli diversi: Mary è una specialista commerciale e la si incontra spesso in giro negli uffici postali, dove gestisce il portafoglio di centinaia di clienti, mentre Filippo fa parte della squadra di Gestione operativa, un team di professionisti al servizio degli sportelli postali dell’intera provincia di Reggio Calabria.

“Il nostro primo incontro avviene a Taurianova, era una giornata invernale, pioveva tantissimo. Io ero occupata in una consulenza commerciale con un nostro cliente quando vidi entrare Filippo di corsa in ufficio. In quel periodo, girava in lungo e in largo tutta la provincia, perché ricopriva il ruolo di “sistemista” di Filiale, una sorta di tecnico informatico al servizio della complessa gestione degli uffici postali. E fu proprio in una delle sue numerose tappe che le nostre strade si incrociarono segnando così il nostro futuro, tutto quello che da lì a poco sarebbe successo. Quella mattina Filippo fu chiamato dal direttore della sede, Andrea in quanto il maltempo aveva causato dei problemi all’apparato tecnico-informatico della sede, bloccandone di fatto l’operatività”, ricorda Mary.

Dopo qualche mese, però, i due dipendenti di Poste Italiane si ritrovano a lavorare negli uffici della filiale anche se con due funzioni totalmente diverse. Gli incontri cominciarono a farsi, inevitabilmente, più frequenti: prima per lavoro, subito dopo per l’amore che nel frattempo era sbocciato tra i corridoi del palazzo di via Miraglia. E ad agosto del 2021, arriva, finalmente, il grande passo: Mary e Filippo convolano a nozze nel Santuario di Sant’Antonio, circondati dall’affetto dei tanti colleghi con i quali sin dall’inizio hanno voluto condividere la loro storia d‘amore.

“Conciliare vita lavorativa e coniugale non è difficile per noi, perché lavorare per la stessa Azienda, significa sicuramente supportarci a vicenda, ma anche consigliarci. Lavorare in due settori diversi, inoltre, è stimolante ed utile perché ci consente di confrontarci quotidianamente, ampliando così conoscenze e competenze”. Molto spesso si ritrovano nello stesso luogo di lavoro “e la cosa per noi è positiva – spiega ancora Filippo – a patto, però, che quando si rientra tra le mura domestiche ci si lasci alle spalle quelli che sono gli impegni lavorativi”.

Quella tra Mary e Filippo, ormai, è una macchina ben rodata tant’è “che in casa non cambia molto – dicono entrambi – rispetto a quelli che sono le nostre funzioni sul lavoro: lui pianifica le attività ed io da commerciale gestisco il bilancio familiare”. Insomma, per la giovane coppia di postali di via Miraglia, “non esiste un segreto per conciliare la vita lavorativa con quella di coppia, ci fidiamo l’uno dell’altra ed accettiamo le nostre differenze caratteriali, anche perché, nonostante le sfide quotidiane legate al lavoro, riusciamo a mantenere un buon equilibrio, dedicandoci del tempo del tempo che sia di qualità”. Buon San Valentino.

San Valentino, la cartolina filatelica di Poste Italiane

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.

La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1€ negli uffici postali con sportello filatelico di Reggio Calabria (via Miraglia), Palmi (via Battisti) e Locri (via Roma), online su poste.it oltre che negli Spazio Filatelia del territorio dove dal 7 al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale.

La cartolina puzzle dal titolo L’amore è una combinazione segreta, al prezzo di 6€, consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.

Per ulteriori informazioni su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.