Reggio, Comitato di Ravagnese, S. Elia e Saracinello: aggiornato il Masterplan di quartiere

Il Comitato di Quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro di aggiornamento costante del Masterplan di Quartiere, uno strumento di proposta civica nato dall’ascolto diretto del territorio e costruito per trasformare criticità quotidiane e bisogni reali in interventi concreti e programmabili. Il documento riguarda esclusivamente i territori indicati e affronta in modo organico temi fondamentali per la qualità della vita locale, ponendosi come un vero e proprio manifesto per la rinascita dell’area sud di Reggio Calabria.

Temi e obiettivi del documento

Dalla sicurezza stradale alla mobilità, passando per gli spazi pubblici, il verde urbano e le infrastrutture, il piano tocca ogni aspetto della socialità: scuola, sport, servizi sociali, valorizzazione del patrimonio e animazione della comunità. Nel tempo il documento non solo si è arricchito nei contenuti, ma si è anche consolidato dal punto di vista metodologico, adottando un modello strutturato che consente di analizzare le criticità e definire obiettivi chiari. Questo sistema permette di individuare azioni operative, monitorare l’avanzamento delle proposte e aggiornare costantemente il piano sulla base delle evidenze territoriali. Gli ultimi aggiornamenti hanno integrato nuove proposte emerse direttamente dalle segnalazioni dei cittadini, confermando la volontà del Comitato di mantenere lo strumento vivo e realmente partecipato.

Un modello di partecipazione attiva

L’approccio adottato punta a creare una collaborazione virtuosa tra cittadini, istituzioni, associazioni di categoria e realtà locali, affinché le scelte future siano fondate su bisogni reali e su una visione condivisa di sviluppo urbano.

“Il nostro impegno – dichiara l’ing. Raffaele Ferraro, Presidente del Comitato di Quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello – è costruire non solo un elenco di richieste, ma un percorso serio, strutturato e condiviso. Ogni proposta nasce dall’ascolto del territorio ed entra in un sistema che permette di valutarla, monitorarla e migliorarla nel tempo. Questo rende il Masterplan sempre più maturo, credibile e utile per il dialogo con le istituzioni”.

Il documento è pubblico e liberamente consultabile: il Masterplan aggiornato è disponibile per il download all’interno del gruppo Facebook ufficiale del Comitato di Quartiere a questo link. Il Comitato di Quartiere conferma così la propria volontà di continuare a lavorare in modo trasparente e orientato ai risultati, mantenendo lo strumento in costante evoluzione al servizio della comunità reggina.