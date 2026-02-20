Salvini: ‘Il mio obiettivo è arrivare a fine mandato unendo Reggio e Messina’
"Poserò la prima pietra". Matteo Salvini lancia la sfida finale
20 Febbraio 2026 - 14:31 | Comunicato Stampa
“Il mio obiettivo è di arrivare a fine mandato essendo il primo ministro della storia repubblicana che, da segretario della Lega, unirà Reggio Calabria e Messina, posando la prima pietra di un ponte che l’Italia merita, che calabresi, siciliani e italiani meritano. Sappiamo gli ostacoli, però le battaglie la Lega le vince”.
Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo da remoto al direttivo regionale della Lega a Reggio Calabria.
Fonte: Ansa Calabria