Salvini: ‘Il mio obiettivo è arrivare a fine mandato unendo Reggio e Messina’

20 Febbraio 2026 - 14:31

“Il mio obiettivo è di arrivare a fine mandato essendo il primo ministro della storia repubblicana che, da segretario della Lega, unirà Reggio Calabria e Messina, posando la prima pietra di un ponte che l’Italia merita, che calabresi, siciliani e italiani meritano. Sappiamo gli ostacoli, però le battaglie la Lega le vince”.

Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo da remoto al direttivo regionale della Lega a Reggio Calabria.

Fonte: Ansa Calabria

