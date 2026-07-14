Maxi blitz contro la ‘ndrangheta nel reggino, Montuoro: ‘Segno di una presenza forte dello Stato’

'La lotta alla 'ndrangheta è un impegno quotidiano che richiede la collaborazione e gli sforzi di tutta la comunità', le parole dell'assessore regionale

Di seguito la dichiarazione di Antonio Montuoro, Assessore alla Legalità e alla Sicurezza della Regione Calabria.



“Il maxi blitz che ha colpito la ‘ndrangheta nel Reggino rappresenta un risultato di straordinario valore nella lotta alla criminalità organizzata. E’ la risposta che conferma la presenza forte dello Stato nel riaffermare il principio della legalità sul territorio.

Desidero esprimere il più sincero ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, della Direzione Investigativa Antimafia, della magistratura e di tutti gli organismi investigativi che, con competenze e spirito di sacrificio, operano quotidianamente per contrastare la ‘ndrangheta, proteggere il tessuto economico e sociale della Calabria e garantire sicurezza ai cittadini onesti.



Questo importante risultato è anche la dimostrazione della grande attenzione che il Governo guidato dal presidente Giorgia Meloni continua a riservare alla Calabria e alla lotta contro le mafie. Risultati resi possibili grazie ad una strategia che ha dato centralità al rafforzamento degli strumenti investigativi e al sostegno concreto alle istituzioni impegnate sul campo.



La Regione Calabria, nella visione del Presidente Occhiuto, è da tempo parte attiva di questo percorso. Abbiamo costruito un rapporto di collaborazione sempre più forte con la Direzione Investigativa Antimafia e con tutte le forze dell’ordine, sostenendo iniziative finalizzate al consolidamento della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata, con particolare riferimento ai grandi appalti pubblici.

Una scelta precisa, che punta a difendere l’imprenditoria sana che investe e crea lavoro nella nostra terra, sostenendo chi denuncia e stando dalla parte dei cittadini per bene.



La lotta alla ‘ndrangheta è un impegno quotidiano che richiede la collaborazione e gli sforzi di tutta la comunità: investire nella cultura della legalità significa poter costruire una Calabria sempre più libera e proiettata allo sviluppo”, conclude Montuoro.