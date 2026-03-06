Ponte sullo Stretto, Mele: ‘Stabile con venti estremi’
Impalcato a cassoni separati “Messina Type Deck”, soluzione riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale per la stabilità
06 Marzo 2026 - 06:30 | Comunicato Stampa
L’Ing. Valerio Mele, direttore tecnico di Stretto di Messina, tra gli ospiti dell’evento “Sicurezza e tutela delle infrastrutture nel territorio”, tenutosi all’Università Mediterranea ieri mattina alla presenza anche del Sottosegretario Alessandro Morelli, nel suo intervento ha sottolineato “una fondamentale eccezione” rispetto agli altri **ponti sospesi”.
Ovvero, ha spiegato, “l’introduzione, nel caso del ponte sullo Stretto di Messina, dell’impalcato a cassoni separati, denominato dalla comunità scientifica internazionale Messina Type Deck, che consente di mantenerlo stabile anche con venti mai registrati nell’area”.
L’eccezione tecnica: impalcato a cassoni separati
Nel passaggio evidenziato da Mele, l’elemento distintivo è l’adozione del Messina Type Deck, soluzione che, secondo quanto riferito, mira a garantire stabilità e sicurezza del ponte anche in condizioni di vento estreme rispetto agli standard considerati nell’area.