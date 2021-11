Mediterranean Life, Falduto replica a Pazzano: "Dice cose che non pensa"

La realizzazione del Mediterranean a Reggio Calabria Life va avanti a piccoli passi...ma non incontra il favore di tutti. Attraverso un comunicato stampa, il consigliere comunale Saverio Pazzano infatti si è dichiarato contrario alla realizzazione dell'opera. Dello stesso Pazzano l'unico voto contrario nel corso dell'ultimo consiglio comunale, nel quale è stata presentata una mozione favorevole alla costruzione dell'opera.

"Si opterebbe così, ancora una volta, per la costruzione di cattedrali nel deserto che finirebbero per completare la trasformazione del nostro fronte a mare in un nonluogo, creando l’ennesima barriera cementizia tra la città e il mare, allo stesso modo delle tante incompiute e raffazzonate opere del decantato waterfront cittadino. Il progresso non sta certo dalla parte dell’ulteriore consumo di suolo o di una cementificazione indiscriminata, ma da quella di un’urbanistica rispettosa dell’ambiente e delle comunità, capace di rigenerarle attraverso la progettazione di spazi vivibili e sostenibili. Una struttura come il Mediterranean Life risulterebbe in questa prospettiva già obsoleta, essendo ancorata a un immaginario totalmente sganciato dalle nuove logiche dell’abitare e del viaggiare", il pensiero di Pazzano.

L'imprenditore Giuseppe Falduto, a capo del progetto Mediterranean Life, ai microfoni di CityNow replica a quanto affermato dal consigliere comunale Saverio Pazzano.

"E' chiaro che si tratta di una posizione ideologica, a mio parere Pazzano afferma cose nelle quali non crede veramente nemmeno lui. Non mi risulta che Pazzano sia facendo battaglie per spostare le fabbriche presenti in quei luoghi, o che abbia votato negativamente rispetto al Psc che prevede di mantenere quelle strutture in quell'area. Mi piacerebbe sapere come intende Pazzano valorizzare quei luoghi e offrirle una vocazione turistica, dispiace leggere di queste prese di posizione che non ritengo favorevoli allo sviluppo della nostra città. Il nostro è un impegno serio, che punta in modo particolare a riqualificare quei luoghi. Rispetto alle parole di Pazzano -afferma Falduto- confermo che si tratta di un progetto 'disancorato dal contesto', ma solo perchè attorno c'è degrado e nient'altro. Mediterranean Life punta invece a riqualificare in modo sensibile quei luoghi e che ha tutte le caratteristiche per rientrare a pieno titolo nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, strumento di straordinaria valenza che punta (tra le altre finalità) a rigenerare aree urbane". Leggi anche: Mediterranean Life a Reggio, passi avanti verso la realizzazione

Quali i prossimi step verso la possibile realizzazione di Mediterranean Life? L'imprenditore reggino aspetta segnali dall'amministrazione comunale e delinea possibili tempistiche riguardo i lavori.

"Mi auguro in un prossimo dialogo con il sindaco Falcomatà e l'assessore Cama. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e arrivare il prima possibile alla firma dell'accordo di programma.

I nostri soci (la società Building Spa con sede a Torino, ndr) sono partner importanti, nei prossimi mesi saranno coinvolti in un progetto a Milano di caratura internazionale e con grande attenzione rivolta verso l'ambiente.

Sulle tempistiche è difficile sbilanciarsi anche perchè non dipende esclusivamente da noi. Quello che posso dire però -afferma Falduto- è che dal momento avremo in mano le concessioni edilizie, in 3 anni contiamo di realizzare e completare l'opera".