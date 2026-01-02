Reggio, caso ‘Melissari-Eremo’, FI: ‘Amministrazione Comunale assente e in difficoltà’

Per i consiglieri comunali di Forza Italia "Battaglia, Nucera e Curatola sono in difficoltà dopo la delibera di trasferimento”

L’Amministrazione comunale ha scelto il periodo natalizio per sferrare un colpo durissimo alla comunità scolastica della scuola dell’infanzia “Melissari” di via Eremo. I consiglieri comunali di Forza Italia denunciano come inaccettabile la delibera varata dalla Giunta il 24 dicembre e notificata all’Istituto solo il 29 dicembre, con l’ordine di sgomberare i locali entro il 7 gennaio.

Secondo la nota diffusa dai rappresentanti azzurri, si tratta di un preavviso nullo che ignora i gravi disagi per i piccoli alunni e per il personale scolastico, costretto a traslochi forzati proprio durante le festività.

L’assenza della Giunta al Consiglio d’Istituto

La protesta dei consiglieri Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone è emersa a margine del Consiglio d’Istituto straordinario dell’I.C. Carducci – V. Da Feltre, svoltosi presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria.

“Ancor più inaccettabile, tuttavia, è l’assenza dell’Amministrazione, convocata a partecipare al Consiglio d’Istituto: né il vicesindaco Battaglia, né l’assessore all’Istruzione Curatola, né l’assessore Nucera si sono presentati al confronto, evidentemente in difficoltà dopo aver varato una delibera di trasferimento indifendibile, dimostrando per l’ennesima volta un disprezzo per il dialogo che ormai è il marchio di fabbrica di questa maggioranza”.

I consiglieri sottolineano come la delibera del 24 dicembre denoti una evidente mancanza di programmazione, spingendo i membri della Giunta a disertare l’incontro per l’incapacità di giustificare l’urgenza del provvedimento.

L’intervento istituzionale e il tavolo in Prefettura

A fronte del vuoto lasciato dal Comune, i consiglieri segnalano un intervento risolutivo giunto da altri livelli istituzionali:

L’intervento dell’europarlamentare Giusi Princi , che ha accolto la causa sollevata dal dirigente scolastico Barberi .

, che ha accolto la causa sollevata dal dirigente scolastico . La convocazione di un tavolo tecnico presso la Prefettura previsto per il 5 gennaio alle ore 11:00.