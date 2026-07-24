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Reggio Calabria, al via il 1° Memorial Rombo di passione ‘Serena Daf’

Area Tempietto tra motori, musica, gastronomia e sicurezza stradale

24 Luglio 2026 - 08:35 | Comunicato

Truck Festival

Entra nel vivo l’organizzazione del 1° Memorial “Serena Daf”, in programma il 5 e 6 settembre nella suggestiva cornice dell’Area Tempietto sul Lungomare di Reggio Calabria. L’evento, promosso dall’Associazione Sportiva ASC Pantanello, si preannuncia come una due giorni ricca di emozioni, spettacolo, memoria e grande partecipazione cittadina.
​Un momento di profondo valore istituzionale e comunitario aprirà ufficialmente la manifestazione: l’inaugurazione del Villaggio dell’evento — che ospiterà circa 200 truck provenienti da tutta Italia — avverrà alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che darà il via alle attività, porterà il saluto della città e si unirà al ricordo della nostra concittadina Serena.
​Il Programma: Intrattenimento, Gusto e Tradizione
​L’iniziativa offrirà a residenti e visitatori un connubio perfetto tra passione per i motori, momenti di convivialità e intrattenimento per tutte le età:
​Gastronomia e “Pranzo dell’Autista”: Saranno allestite ampie aree dedicate al cibo locale, con lo speciale appuntamento del “Pranzo dell’Autista”, pensato per condividere la tavola in un clima di festa e unione.
​Musica e Spettacolo: Spazio al divertimento con intrattenimento continuativo, dj set coinvolgenti e musica dal vivo per animare le serate nell’area del Lungomare.
​Sensibilizzazione: la Tavola Rotonda sulla Sicurezza Stradale
​Accanto ai momenti di festa, il cuore pulsante dell’iniziativa sarà dedicato al ricordo e all’impegno sociale. Durante la manifestazione si terrà un’importante Tavola Rotonda dedicata alla sicurezza stradale, organizzata con la toccante e preziosa partecipazione della famiglia di Serena.
​L’incontro rappresenterà un’occasione fondamentale di dialogo con la cittadinanza e i più giovani, per promuovere la cultura della guida responsabile e della prevenzione, affinché il ricordo si trasformi in una risorsa concreta a tutela della vita.
​”Siamo onorati della presenza delle istituzioni e felici di poter offrire alla città un appuntamento così completo” — dichiara Luciano Cristiano, Presidente dell’ASC Pantanello. “Il Memorial vuole essere un abbraccio caloroso alla famiglia di Serena e un messaggio forte sulla sicurezza stradale per tutta la nostra comunità“.
​Informazioni e Contatti
​L’appuntamento per tutta la cittadinanza e gli appassionati è per il 5 e 6 settembre all’Area Tempietto di Reggio Calabria. Presenterà l’evento Consolato Malara.
​Organizzazione: ASC Pantanello
​Info e Iscrizioni (WhatsApp): 328 239 4690 (Angelo Cristiano)

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