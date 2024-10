Reggio – Mercatini di Natale, ci siamo! Ecco le foto dei lavori

“I mercatini di Natale ci saranno e sono attualmente in costruzione, pronti per far vivere la magica atmosfera del natale – ha evidenziato il Consigliere Delegato al Turismo Giovanni Latella. La Città di Reggio Calabria entra nel vivo delle festività”.

I cittadini ed i visitatori della nostra città potranno trovare tantissimi stand caratteristici, grazie alla classica forma a “casetta” sia a Piazza Duomo che a Piazza Italia. Altri stand sono attualmente in costruzione, invece, in un ampio spazio a Piazza Garibaldi. La Villa Comunale è stata allestita per allietare le giornate di festa dei più piccoli grazie alla presenza della “Casa di Babbo Natale”, dei gonfiabili e delle giostre dedicate ai bambini della città.

“Ricordo -evidenzia Latella, che questa sera, 6 dicembre, alle ore 19:00 si terrà l’accensione dell’albero solidale realizzato dai volontari dell’Ail, Associazione Italiana Leucemie, presso la scalinata del Teatro F. Cilea. Domani, invece nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario di iniziative ed eventi inseriti nel programma del Natale reggino. Domenica 8 dicembre alle ore 18:00 a Piazza Duomo, infine, accanto all’apertura degli stand, i nostri concittadini potranno vivere una vera e propria festa di luci e suoni, grazie anche alla presenza della Banda di Reggio Calabria.

L’evento terminerà con l’accensione del grande albero sulla piazza, dando il via alle attività previste per le festività natalizie”.

