Chiusura Piazza del Popolo: Ripepi: “La distruzione sistematica di Reggio continua”

“Sospeso fino al 30 giugno 2025 il mercato di Piazza del Popolo” – questa la sconcertante notizia emersa nel corso della Commissione Controllo e Garanzia, convocata stamattina dal Presidente Massimo Ripepi. La notizia arriva durissima alla luce della Delibera N. 03 del 13 gennaio 2025, approvata dalla Giunta Comunale, e che sancisce la sospensione dell’attività mercatale. Un provvedimento, questo, che in realtà rappresenta una chiusura definitiva per uno dei mercati storici più importanti di Reggio Calabria, aperto da oltre ottant’anni.

“Un’altra scelta demolente per l’economia cittadina, già asfittica!” – ha dichiarato il Consigliere Ripepi – “Falcomatà, facendo esattamente il contrario di quanto aveva fatto il padre Italo più di vent’anni fa, disintegra con un solo colpo il polmone di microeconomia presente nella piazza più maestosa e strategica della nostra città.”

“La chiusura del mercato, infatti, non solo impoverisce un’area cruciale del centro storico, ma spezza un tessuto economico e sociale che, per generazioni, ha garantito lavoro e servizi alla cittadinanza. L’area a nord del centro storico, già duramente provata dall’abbandono amministrativo, sarà ora privata del suo baricentro economico.” – ha spiegato Massimo Ripepi.

Le intenzioni dell’Amministrazione e le reazioni in Commissione

“Nel corso della Commissione, l’Assessore Marisa Lanucara ha confermato la volontà dell’Amministrazione di trasformare Piazza del Popolo in un parcheggio per autovetture, senza alcuna considerazione per il patrimonio storico, sociale ed economico rappresentato dal mercato.” – ha rimproverato il Presidente della Commissione – “E che fine ingrata spetta ai commercianti onesti che, nel 2018, avevano partecipato e vinto il bando di assegnazione dei posti? Questi commercianti sono stati ignorati per anni e oggi vengono traditi da un’Amministrazione che fa impallidire persino Attila, per la sistematica distruzione che ha operato in città.”

“Per non parlare delle dichiarazioni del Consigliere Giovanni Latella, che hanno ulteriormente indignato i presenti. Latella, sebbene si sia dichiarato vicino ai commercianti e disponibile al dialogo, perde la maschera nel momento in cui la sua parte politica approva una delibera che sancisce la morte definitiva del mercato. Questa Amministrazione, ovunque passi, non fa più crescere nemmeno un filo d’erba: ed ora pretende pure di dialogare con chi ha appena colpito a morte!?” – ha rimarcato Ripepi.

Il futuro del mercato e la proposta di Ripepi

“L’Assessore Lanucara e la Dirigente del Settore Attività Produttive, Loredana Pace, hanno confermato che il mercato rimarrà chiuso fino a giugno 2025. Da sottolineare, però, le dichiarazioni della Dott.ssa Pace: nel periodo in cui il bando fu emanato (e lei non ricopriva ancora il ruolo dirigenziale), le licenze non furono mai consegnate ai vincitori del bando!” – ha raccontato Massimo Ripepi.

I commercianti presenti in Commissione non hanno mancato di ribadire la loro volontà di operare in modo legale, pagando regolarmente quanto dovuto all’Amministrazione Comunale. Motivo per il quale, hanno avanzato con forza la pretesa che il mercato non venga chiuso, sottolineandone il valore economico e sociale che ha garantito alla città nel corso degli anni.