Milia (FI): “Complimenti a Martina Russo, da Londra dà lustro a Reggio Calabria”

“Complimenti a Martina Russo, giovane regista reggina in fase ascendente, che si è recentemente distinta lontano dal nostro Paese per i successi ottenuti. Un successo riconosciuto anche dal Corriere della Sera che nelle pagine di cultura qualche giorno fa ha riservato a Lei una bella pagina che dà lustro e orgoglio a tutta Reggio e la Calabria.

La nostra Martina è alla regia di “Minted”, un documentario incentrato sulla rivoluzione degli NFT nel mondo dell’arte, finanziato dall’innovativa piattaforma di arte digitale SuperRare, mercato leader per la mostra e il commercio online di opere d’arte digitali come appunto NFT. Una prima assoluta, dunque, anche in questo campo”.

Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, si congratula con l’artista reggina Martina Russo.

“Il documentario è sviluppato dalla società di produzione indipendente Unleyek, con sede a Londra e guidata proprio da Martina Russo, in collaborazione con la design-house 19.Studio. L’asta per sostenerlo è iniziata il 20 gennaio. “The Minted Series” verrà lanciata come prima raccolta fondi per un film attraverso una mostra digitale su SuperRare.

Il passaggio dall’industria originale alle NFT è stato uno degli eventi più bruschi di cambiamento nella storia dell’arte moderna. Come sostengono gli autori ed i produttori, Minted è uno sguardo al mercato dell’arte di ultima generazione, un viaggio su come siamo arrivati ​​a questo e fin dove si può arrivare.

Il film ha l’obiettivo di portare alla luce le comunità che hanno sviluppato questa tecnologia, insieme alle filosofie degli artisti che utilizzano questo strumento, lottando per mantenere il controllo creativo sui loro progetti, rischiando spesso di compromettere la creatività a discapito del guadagno.

Facendo leva su un metodo molto originale di finanziamento per questo documentario, i creatori sperano di espandere l’applicazione degli NFT mostrando come hanno “democratizzato” lo spazio artistico e intendendo portare lo stesso paradigma nel mondo del cinema. Ed anche il Gruppo di Forza Italia Reggio Calabria sostiene quest’idea, invitando tutti a seguire “Minted” sul sito ufficiale: https://www.mintedfilm.com