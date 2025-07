Ecologia Oggi, Milia: ‘Cambio turni per evitare le ore più calde. Nessuna risposta dal Comune’

Federico Milia, capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, ha richiesto ufficialmente, in sede di IV Commissione consiliare, la convocazione del dirigente comunale competente e di un rappresentante dell’azienda Ecologia Oggi per approfondire le ragioni per cui, nonostante le ripetute segnalazioni e l’ordinanza regionale in vigore, non siano ancora stati rimodulati i turni di lavoro degli operatori ecologici nelle ore più calde della giornata.

Milia aveva già denunciato, nei giorni scorsi, l’inaccettabile ritardo dell’Amministrazione nel dare seguito all’ordinanza regionale che vieta lo svolgimento di attività all’aperto tra le 12:30 e le 16:00, a causa dei rischi legati all’esposizione nelle ore più calde.

“La proposta di anticipare i turni alle 19:00 è già sul tavolo da settimane, ma nessuna decisione è stata ancora assunta. È inaccettabile che si continui a ignorare un problema tanto serio che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori. Non possiamo permettere che operatori ecologici siano ancora costretti a lavorare sotto il sole cocente, senza alcuna tutela concreta”, ha dichiarato Milia.

Milia ha sottolineato che i lavoratori ecologici attendono da settimane un provvedimento chiaro e risolutivo, come lo spostamento dei turni alle ore serali. Come previsto dall’ordinanza regionale, le temperature elevatissime di questi giorni rendono impensabile continuare a operare nelle ore centrali della giornata.