Brogli elettorali, Minicuci: ‘Città umiliata. Falcomatà sindaco a sua insaputa’

Antonino Minicuci, già candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra, commenta le vicende giudiziarie sui brogli elettorali a Reggio Calabria.

Le ultime vicende giudiziarie sui brogli elettorali che hanno colpito i membri di Palazzo San Giorgio sono nuovamente all’attenzione di Antonio Minicuci evidenziando come la misura di sopportazione dei cittadini sia oramai colma.

Minicuci di fatto riporta le dichiarazioni di Falcomatà:

Minicuci prosegue e dichiara:

“Per il Sindaco di Reggio Calabria la democrazia va bene se applicata a una percentuale non meglio definita di cittadini. In realtà, se è lo 0,1 o il 99,9% cambia poco. I precisi confini dell’abisso in cui l’amministrazione Falcomatà è precipitata si comprenderanno meglio con i successivi step compiuti dalla magistratura. Il significato che regge come un pilastro portante la democrazia e di conseguenza qualsiasi normale attività elettorale, a Reggio Calabria si è sgretolato. E’ stato letteralmente abbattuto”.

“La giurisprudenza parla chiaro e non ammette equivoci. In caso di errori (errori tecnici, non brogli figli di un sistema criminoso orchestrato da forze politiche con la volontà di truccare le elezioni in proprio favore) si è tornato a votare nelle sezioni incriminate. Falcomatà però fa finta di non saperlo. Il sindaco, alla luce di quanto dichiarato dai Procuratori Bombardieri e Dominijanni, non poteva non sapere quanto accadeva e in ogni caso in quanto primo cittadino aveva la responsabilità e il controllo dell’ente”.