Reggio, garbo e sorriso dietro il bancone. Addio ad Antonio Fiore: storico cameriere stimato in città

Volto noto dei bar storici del centro, ha accompagnato la quotidianità di tanti reggini. Reggio Calabria saluta uno dei suoi volti più familiari. È morto Antonio Fiore, storico cameriere che per decenni ha lavorato nei migliori bar della città, diventando un punto di riferimento per migliaia di reggini.

Antonio ha legato il suo nome a locali che hanno fatto la storia del centro: dal Ritrovo Morabito, al Cordon Bleu, London Bistrot, fino al Matteotti. Ovunque ha lasciato il segno, sempre dietro il bancone, tra i tavoli o partecipando a centinaia di eventi, con discrezione, sorriso e una professionalità riconosciuta da tutti.

Il suo modo di lavorare era semplice e diretto. Attenzione al cliente, rispetto, educazione. Per molti non era solo un cameriere, ma una presenza rassicurante, simbolo di qualità e professionalità.

Antonio Fiore era malato da tempo. Negli ultimi mesi ha affrontato con forza una brutta malattia, combattendo fino alla fine con la stessa dignità che lo ha sempre contraddistinto.

Alla sua famiglia va la vicinanza e il cordoglio della redazione di CityNow.it. Reggio Calabria perde un lavoratore stimato e un uomo che ha saputo farsi voler bene, giorno dopo giorno, con gesti semplici e sinceri.