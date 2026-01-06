Reggio piange l’avv. Aurelio Chizzoniti: uomo di diritto e di impegno pubblico

Stimato professionista del foro è stato presidente del Consiglio comunale e assessore regionale

È morto nella notte Aurelio Chizzoniti, avvocato reggino e figura di primo piano del Foro di Reggio Calabria e della vita pubblica cittadina. L’avvocato era conosciuto e stimato non solo per il suo ruolo professionale, ma anche per il suo costante impegno civile e politico.

Avvocato di lunga esperienza, ha esercitato la professione forense per decenni con rigore, competenza e rispetto delle istituzioni, diventando un punto di riferimento per i colleghi. Il suo percorso non si è fermato dentro le aule di tribunale. Alla carriera forense ha infatti affiancato un’attività politica intensa, ricoprendo incarichi istituzionali di rilievo, tra cui quello di presidente del Consiglio comunale e, successivamente, di assessore regionale al Lavoro.

Chizzoniti ha sempre vissuto il diritto come strumento di servizio alla collettività. La sua presenza nella vita pubblica di Reggio Calabria è stata costante e caratterizzata da una visione critica, da una forte passione civile e dalla capacità di confronto e dialogo.

Nel corso degli anni ha contribuito al dibattito cittadino con idee e proposte, stimolando il dibattito in città sui principali temi.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo forense, politico e istituzionale, a testimonianza della stima e dell’affetto di cui godeva.

La redazione di CityNow si stringe al dolore di parenti e amici.