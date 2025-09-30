Reggio, scuola G. Verga di Mosorrofa: il Comune delibera i lavori di riqualificazione
Falcomatà: “Una risposta concreta per una tra le più popolose e storiche comunità collinari”
30 Settembre 2025 - 14:30 | Comunicato Stampa
Nel corso dell’ultima seduta la Giunta Comunale ha approvato la proposta di delibera n°264 del 26/09/2025 su “Intervento di demolizione e ricostruzione di n° 1 dei due corpi di fabbrica costituito dalla palestra al piano terra e da aule al primo e secondo piano fuori terra scuola primaria/secondaria G. Verga – Anzario – Mosorrofa”.
Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso soddisfazione per un intervento che dà una risposta concreta ad una comunità storica ed importante della nostra area collinare.
«La comunità di Mosorrofa è una tra le più importanti in assoluto della nostra area collinare – ha dichiarato Falcomatà – costituendo, da sempre, un riferimento significativo per eccellenze nel mondo della cultura, della politica e professionale in genere».
Il progetto per la scuola G. Verga di Mosorrofa
«Con questo progetto diamo una risposta a più livelli – ha proseguito Falcomatà – dando seguito a numerose istanze del territorio. Metteremo in sicurezza la scuola, senza interrompere le attività, ma creeremo spazi importanti e nuovi tanto per gli studenti quanto per la stessa comunità mosorrofana: per lo sport, la cultura ed il tempo libero. Si tratta di un segnale forte e concreto che vogliamo dare a questo territorio che merita ancora tante attenzioni ma che ora finalmente inizia ad avere risposte».
La Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “Giovanni Verga” si trova nella frazione collinare di Mosorrofa, Comune di Reggio Calabria, con circa 2.000 abitanti. Attualmente è costituita da 2 corpi di fabbrica; a seguito delle indagini strutturali e della copertura finanziaria disponibile, l’intervento riguarderà il corpo che ospita la palestra, i laboratori ed il teatro all’aperto.
Struttura del nuovo edificio
Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione con 2 piani fuori terra:
- Piano Terra: palestra ed area esterna
- Piano Primo: sala conferenze, aula e servizi
- Piano Copertura: tetto a falde
La nuova palestra includerà:
- campo polivalente di pallavolo e pallacanestro di 300 mq con altezza 5,25 m
- pareti perimetrali in pannelli di polietilene e film pvc per luce naturale, isolamento termico ed efficienza energetica
- pavimentazione in polivinile
- doppi ingressi (interno ed esterno)
- vano scala con ascensore vetrato
All’esterno sono previsti: marciapiede perimetrale, sistemazione del verde con alberature, piante e prato, arredi urbani (panchine e portabiciclette).
Sala conferenze e impianti energetici
Il Piano Primo ospiterà:
- sala conferenze da 72 posti, pavimentazione in lamparquet e pannelli fonoassorbenti
- aula didattica da 64 mq con pavimento in gres
- servizi igienici e locale tecnico
Sono previsti:
- impianto fotovoltaico da 20 kw con 44 moduli e 2 inverter
- impianto solare per acqua calda sanitaria con pannelli ad alta efficienza e bollitore da 200 litri
L’intervento consentirà la realizzazione di un immobile NZEB (Nearly Zero Energy Building), a servizio di circa 200 studenti e personale, ma anche come futuro centro sportivo e sociale per la comunità.
Le dichiarazioni dell’amministrazione
«Le scuole – ha dichiarato l’assessore Carmelo Romeo – in generale, ma soprattutto nelle zone periferiche, rappresentano molto di più di un semplice istituto scolastico perché sono un vero e proprio luogo di incontro, di aggregazione, di socialità e cultura».
Romeo ha sottolineato:
- utilizzo di uno stanziamento da 2 milioni e 400 mila euro previsto nell’Agenda Urbana
- possibilità di nuove attività sportive e culturali extra scolastiche
- realizzazione di un bisogno primario del territorio
Anche il vicesindaco Paolo Brunetti, con delega ai Lavori Pubblici, ha espresso soddisfazione: «L’attenzione ai territori delle nostre aree periferiche è stata sempre al centro del programma del sindaco Giuseppe Falcomatà; sul quartiere di Mosorrofa, in particolare, è in corso anche l’intervento della riqualificazione e messa in sicurezza della strada. Quindi anche l’attenzione che si pone nei confronti della scuola G. Verga, con la delibera appena approvata, rispecchia l’indirizzo di questa amministrazione del contrasto allo spopolamento di queste aree».