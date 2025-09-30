Reggio, scuola G. Verga di Mosorrofa: il Comune delibera i lavori di riqualificazione

Nel corso dell’ultima seduta la Giunta Comunale ha approvato la proposta di delibera n°264 del 26/09/2025 su “Intervento di demolizione e ricostruzione di n° 1 dei due corpi di fabbrica costituito dalla palestra al piano terra e da aule al primo e secondo piano fuori terra scuola primaria/secondaria G. Verga – Anzario – Mosorrofa”.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso soddisfazione per un intervento che dà una risposta concreta ad una comunità storica ed importante della nostra area collinare.

«La comunità di Mosorrofa è una tra le più importanti in assoluto della nostra area collinare – ha dichiarato Falcomatà – costituendo, da sempre, un riferimento significativo per eccellenze nel mondo della cultura, della politica e professionale in genere».

Il progetto per la scuola G. Verga di Mosorrofa

«Con questo progetto diamo una risposta a più livelli – ha proseguito Falcomatà – dando seguito a numerose istanze del territorio. Metteremo in sicurezza la scuola, senza interrompere le attività, ma creeremo spazi importanti e nuovi tanto per gli studenti quanto per la stessa comunità mosorrofana: per lo sport, la cultura ed il tempo libero. Si tratta di un segnale forte e concreto che vogliamo dare a questo territorio che merita ancora tante attenzioni ma che ora finalmente inizia ad avere risposte».

La Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “Giovanni Verga” si trova nella frazione collinare di Mosorrofa, Comune di Reggio Calabria, con circa 2.000 abitanti. Attualmente è costituita da 2 corpi di fabbrica; a seguito delle indagini strutturali e della copertura finanziaria disponibile, l’intervento riguarderà il corpo che ospita la palestra, i laboratori ed il teatro all’aperto.

Struttura del nuovo edificio

Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione con 2 piani fuori terra:

Piano Terra : palestra ed area esterna

: palestra ed area esterna Piano Primo : sala conferenze, aula e servizi

: sala conferenze, aula e servizi Piano Copertura: tetto a falde

La nuova palestra includerà:

campo polivalente di pallavolo e pallacanestro di 300 mq con altezza 5,25 m

pareti perimetrali in pannelli di polietilene e film pvc per luce naturale, isolamento termico ed efficienza energetica

pavimentazione in polivinile

doppi ingressi (interno ed esterno)

vano scala con ascensore vetrato

All’esterno sono previsti: marciapiede perimetrale, sistemazione del verde con alberature, piante e prato, arredi urbani (panchine e portabiciclette).

Sala conferenze e impianti energetici

Il Piano Primo ospiterà:

sala conferenze da 72 posti, pavimentazione in lamparquet e pannelli fonoassorbenti

aula didattica da 64 mq con pavimento in gres

servizi igienici e locale tecnico

Sono previsti:

impianto fotovoltaico da 20 kw con 44 moduli e 2 inverter

impianto solare per acqua calda sanitaria con pannelli ad alta efficienza e bollitore da 200 litri

L’intervento consentirà la realizzazione di un immobile NZEB (Nearly Zero Energy Building), a servizio di circa 200 studenti e personale, ma anche come futuro centro sportivo e sociale per la comunità.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

«Le scuole – ha dichiarato l’assessore Carmelo Romeo – in generale, ma soprattutto nelle zone periferiche, rappresentano molto di più di un semplice istituto scolastico perché sono un vero e proprio luogo di incontro, di aggregazione, di socialità e cultura».

Romeo ha sottolineato:

utilizzo di uno stanziamento da 2 milioni e 400 mila euro previsto nell’Agenda Urbana

possibilità di nuove attività sportive e culturali extra scolastiche

realizzazione di un bisogno primario del territorio