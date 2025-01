Carceri, la mozione R.E.D. approda in Commissione: ‘Nuove risorse e diritti per i detenuti’

Camera Penale e Garante dei Detenuti in Commissione: obiettivo migliorare le condizioni dei detenuti con formazione e documenti regolari

Sono state avviate le audizioni della VIII Commissione Consiliare di Palazzo San Giorgio (pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione) – presieduta dal consigliere Filippo Quartuccio – riunita per discutere la mozione sulle carceri a firma dei Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D.: Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone. L’obiettivo è aprire un confronto sulle tematiche legate al sistema detentivo e proporre azioni concrete in favore della popolazione carceraria.

Nello specifico, il documento politico è stato presentato dal consigliere Antonino Castorina ed ha registrato il contributo attivo del Garante Regionale dei Diritti dei detenuti, Giovanna Russo, nonché del Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria, Francesco Siclari. Sostanzialmente, la mozione mira a:

Avviare un focus sulla questione carceraria , partendo dall’analisi delle situazioni di difficoltà delle due strutture detentive presenti a Reggio Calabria

Richiedere nuove risorse e nuovo personale

Instaurare un’intesa con le varie anagrafi comunali per la regolarizzazione dei documenti di identità dei detenuti

Realizzare un percorso di reale recupero del condannato anche attraverso intese e protocolli mirati alla formazione professionale e ai lavori stagionali

«Il gruppo R.E.D. – dichiara l’avv. Castorina, relatore della mozione – chiede massima attenzione sui diritti umani e sul rispetto della dignità, valori fondanti della democrazia; ragione per cui ritiene prioritario che anche questo tema possa entrare a pieno titolo nel dibattito politico cittadino».

L’intervento del Garante e della Camera Penale

Durante il dibattito in Commissione, coordinato dalla consigliera Maria Ranieri, sono intervenuti il consigliere Giuseppe Marino del Pd ed il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, il quale ha offerto il pieno supporto della metrocity rispetto alle attività da porre in essere in favore della popolazione carceraria, atto susseguente alla mozione presentata.

Il Presidente della Camera Penale, Avv. Francesco Siclari, ha sottolineato l’importanza di dare concreta attuazione alle tematiche oggetto della mozione, evidenziando il ruolo rieducativo che la detenzione dovrebbe assumere. La Garante Giovanna Russo, ripercorrendo il lavoro svolto con il Comune, si è resa disponibile ad attuare anche a livello regionale tutte le iniziative possibili per rendere concreta la mozione.

Verso la fase di voto in Consiglio Comunale

I lavori della Commissione si riaggiorneranno con nuove audizioni prima di giungere alla fase del voto finale del testo che, una volta approvato, passerà al vaglio del Consiglio Comunale.