Reggio, il MArRC presenta il calendario estivo: musica e cultura in terrazza

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è lieto di invitare la stampa alla presentazione del calendario estivo 2025, che si terrà il prossimo 17 giugno alle ore 20.30 presso la suggestiva terrazza panoramica del Museo.

La serata si aprirà con la presentazione del calendario estivo 2025 del MArRC, a cui seguirà un concerto a cura dell’Ensemble Mediterranea, gruppo musicale fondato nel novembre 2024 e diretto dal M° Dario Siclari.

L’Ensemble, composto da musicisti provenienti dalla comunità accademica reggina, offre un repertorio variegato che spazia tra classico, pop, jazz e latin, con brani eseguiti sia dall’intero organico orchestrale che da formazioni ridotte.

L’evento sarà un’occasione per presentare il fitto calendario di attività e iniziative che animeranno il MArRC durante la stagione estiva, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori momenti di cultura, musica e convivialità in un contesto unico e ricco di storia.

INFO MODALITÀ DI ACCESSO: Apertura serale del museo: dalle 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.30)

Costo biglietto: €5,00*

Accesso alla terrazza per l’evento: senza prenotazione, fino a esaurimento posti disponibili (posti limitati).

*Il biglietto d’ingresso è valido sia per visitare le collezioni del museo, sia per l’accesso in terrazza fino a esaurimento posti disponibili