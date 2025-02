Museo del Mare, Marino (PD): ‘Pronti a diventare centro di cultura nel Mediterraneo’

«Siamo di fronte oggi ad una grande opportunità». Così il consigliere di maggioranza Giuseppe Marino si esprime in merito alla notizia dell’avvio dei lavori per il Museo del Mare di pochi giorni fa, con la consegna ufficiale delle aree di cantiere alla Cobar S.p.a. e la firma del contratto a Palazzo San Giorgio. Un’operazione di cui Marino, già assessore alle Politiche Comunitarie tra il 2014 e il 2020, si è reso protagonista nei primi anni di giunta Falcomatà.

«Il Museo del Mare di Zaha Hadid – dichiara il consigliere – è la prova di come le idee, quando sono giuste per il territorio, superano la diatriba politica e diventano collettive. Ricordiamo infatti che il progetto risale all'amministrazione di Giuseppe Scopelliti, anni in cui mancavano le risorse economiche per la realizzazione dell'opera. Nel corso degli anni, con la prima giunta Falcomatà, abbiamo ripreso in mano il progetto, forti anche del sostegno del Governo, in particolare dell'allora ministro Dario Franceschini, che nel 2021 lo ha inserito tra i 14 investimenti strategici per il rilancio del Paese nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo intuito che i fondi comunitari potessero rappresentare la nostra migliore occasione. Grazie al PON Metro siamo riusciti a individuare gli ultimi finanziamenti necessari per la realizzazione del Museo. Sono stati anni carichi di entusiasmo – prosegue il consigliere – e ringrazio personalmente l'assessore Carmelo Romeo per aver portato avanti il lavoro con altrettanta determinazione».

Un progetto strategico verso la candidatura a Capitale italiana della Cultura

L’avvio dei lavori per la realizzazione del Museo del Mare arriva in un momento storico importante, in cui Reggio Calabria risulta tra le finaliste in concorso per diventare Capitale italiana della Cultura 2027, forte della sua cultura millenaria e del suo enorme potenziale.