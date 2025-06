Museo in Fest: via agli spettacoli per ragazzi, si parte con ‘Cappuccetto Rosso Kamishibai’

Teatro per ragazzi, concerti e incontri culturali da giugno ad agosto. Gli eventi da non perdere quest'estate al MArRC

Prosegue con il Teatro per Ragazzi della Compagnia Teatrop, stasera e domani in Piazza Orsi, Museo in Fest, il Festival delle Arti organizzato dal MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Dopo la parte invernale e la presentazione del programma con il concerto dell’Ensemble Mediterranea del 17 giugno, oggi alle 18:00 gli attori del Teatrop presentano Cappuccetto Rosso Kamishibai, opera di Greta Belometti, mentre sabato 28 giugno, sempre alle 18:00 e nella piazza interna al museo, i bambini saranno coinvolti nello spettacolo/laboratorio Cartastorie… Un principe piccolo piccolo, con la regia di Pierpaolo Bonaccurso e le scenografie di Pietro Bonaccurso.

Un’estate di musica, cultura e spettacolo

Il programma del festival, voluto dal direttore del museo Fabrizio Sudano e con la direzione artistica di Ruggero Pegna, proseguirà con:

4 luglio – Terrazza del Museo: Mille Bolle Blu, concerto di Stefano Di Battista Quartet con la voce di Nicky Nicolai

– Terrazza del Museo: Mille Bolle Blu, concerto di con la voce di 5 luglio – Incontro con Carlo Verdone , a cura dell’Associazione Anassilaos

– Incontro con , a cura dell’Associazione 11 luglio – Una Merenda da paura, spettacolo per ragazzi

– Una Merenda da paura, spettacolo per ragazzi 12 luglio – Musica sotto le Stelle, concerto lirico del Conservatorio F. Cilea

– Musica sotto le Stelle, concerto lirico del 18 luglio – Spettacolo Rispetto – Le radici del futuro con Federico Quaranta

– Spettacolo Rispetto – Le radici del futuro con 25 luglio – Concerto del quartetto di Federico Mecozzi , violinista di Ludovico Einaudi

– Concerto del quartetto di , violinista di 26 luglio – Conferenza Monachesimo Italogreco dell’ AIPARC

– Conferenza Monachesimo Italogreco dell’ 1 agosto – Spettacolo comico di Gennaro Calabrese

– Spettacolo comico di 2 agosto – Concerto del Quatuor Akilone (violini, viola, violoncello) – Le Dimore del Quartetto

– Concerto del Quatuor Akilone (violini, viola, violoncello) – 2 agosto – Conferenza Antigone parla ancora del CIS Calabria

– Conferenza Antigone parla ancora del 8 agosto – Concerto del pianista e compositore Remo Anzovino in Piazza Orsi

– Concerto del pianista e compositore in Piazza Orsi 9 agosto – Conferenza Donne, Amanti, Dei, a cura del Planetario della Città Metropolitana

– Conferenza Donne, Amanti, Dei, a cura del 16 agosto – Piazza De Nava: festa-concerto Disco con l’ Orchestra Brutia , diretta da Francesco Perri , per l’anniversario del ritrovamento dei Bronzi

– Piazza De Nava: festa-concerto Disco con l’ , diretta da , per l’anniversario del ritrovamento dei Bronzi 22 agosto – Talk-incontro spettacolo con Nino Frassica e Fabrizio Sudano

– Talk-incontro spettacolo con e 23 agosto – Conferenza Vino nell’Antica Grecia del TCI-RC

– Conferenza Vino nell’Antica Grecia del 28 agosto – Concerto dell’ Orchestra di Delianuova

– Concerto dell’ 29 agosto – Il Principe Ranocchio, spettacolo per ragazzi

– Il Principe Ranocchio, spettacolo per ragazzi 30 agosto – Chiusura del festival con il reading Tre Piccole Ombre del Mana Chuma Teatro

Accesso e biglietti