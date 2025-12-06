Reggio, controlli NAS: chiuse 2 attività per gravi irregolarità igienico – sanitarie

I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività tese a garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva degli alimenti , hanno eseguito verifiche igienico-sanitarie presso attività di rivendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. In totale sono state ispezionate 16 attività (di cui 11 con esito irregolare) , adottando provvedimenti di “chiusura immediata” in 2 casi e 11 diffide per “non conformità” strutturali, igienico-sanitarie e/o organizzative.

In particolare, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre 1.000 kg di alimenti non conformi (prodotti che non rispettano la normativa vigente in materia di sicurezza e qualità, presentando pericoli per la salute o difetti) , sottoponendo a chiusura immediata – per gravi carenze igienico-sanitarie e autorizzative – due rivendite al dettaglio di prodotti ortofrutticoli.

Il valore delle attività sottoposte a provvedimento ammonta a circa 500.000 euro , mentre quello degli alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e sottoposti a sequestro amministrativo ammonta a circa 30.000 euro.

In relazione alle violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 35.000 euro e i titolari delle aziende deficitarie sono stati segnalati alle competenti autorità sanitaria e amministrativa.