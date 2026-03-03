Nasce “Reggio Protagonista”: una lista civica per il futuro europeo della città

Prof. Veronese: “Al tavolo nazionale del centrodestra proporremo un candidato di altissimo profilo morale e istituzionale, da sempre in prima linea nella difesa dei cittadini e nella lotta contro il malaffare”

“Reggio Calabria ha bisogno di una nuova stagione di partecipazione, competenza e coraggio. Con questo spirito nasce ufficialmente “Reggio Protagonista”, lista civica promossa dall’Associazione Amici del Ponte dello Stretto e da movimenti civici, che riunisce energie vive della città accomunate dall’obiettivo di costruire una Reggio moderna, europea e finalmente protagonista del proprio destino.

Il simbolo ufficiale della lista è stato depositato oggi dal notaio, segnando formalmente l’avvio di un percorso politico e civico strutturato, serio e determinato. Un passaggio fondamentale che certifica la volontà di partecipare con responsabilità e piena legittimità alla prossima competizione elettorale.

“Reggio Protagonista” è una lista autenticamente civica. Non vi figurano ex consiglieri comunali né esponenti delle tradizionali contrapposizioni politiche. È una scelta precisa: dare spazio a volti nuovi, competenze vere, esperienze professionali solide e radicate nel territorio.

La lista è composta da:

studenti universitari e giovani laureati,

medici e professionisti della sanità,

ingegneri, architetti e tecnici,

imprenditori e operatori economici,

sindacalisti e rappresentanti del mondo del lavoro,

personale della scuola, dell’università e dell’alta formazione,

cittadini impegnati da anni nel volontariato e nell’associazionismo.

Oltre ai 32 candidati, sono già 100 i cittadini che hanno deciso di metterci la faccia e la firma, sostenendo pubblicamente la lista. È il segnale concreto di una città che vuole rialzarsi, che non delega più, che sceglie di partecipare in prima persona.

“Reggio Protagonista” rappresenta la parte attiva della città: persone che hanno denunciato criticità, avanzato proposte, costruito progetti e che non si sono mai rassegnate al declino.

Il progetto politico-civico si lega fortemente alla visione strategica del Ponte sullo Stretto, non solo come infrastruttura, ma come simbolo e leva di sviluppo per Reggio Calabria, per la Calabria e per l’intero Mezzogiorno. Il Ponte significa:

lavoro e nuova occupazione,

investimenti strutturali,

rilancio del turismo internazionale,

crescita culturale e universitaria,

opportunità derivanti dai fondi compensativi e dagli investimenti collegati.

L’obiettivo è chiaro: trasformare Reggio in una città pienamente europea, capace di attrarre risorse, studenti, imprese e turismo di qualità. Una città che punti su infrastrutture moderne, istruzione, cultura, servizi efficienti e trasparenza amministrativa.

“Reggio Protagonista” si colloca all’interno della coalizione del centrodestra, con l’intento di rafforzarla e di contribuire a darle una forte impronta autenticamente civica. La lista porterà al tavolo nazionale del centrodestra una proposta per la candidatura a sindaco di un profilo di alta qualità, di comprovata legalità e di forte determinazione, un vero combattente che da sempre si è battuto per i cittadini di Reggio Calabria, difendendo diritti, denunciando storture e proponendo soluzioni concrete. La scelta del candidato sindaco sarà coerente con l’identità della lista: competenza, coraggio, autonomia e amore autentico per la città.

Da tempo il professor Simone Veronese, insieme a numerose associazioni e realtà civiche, lavora per individuare soluzioni concrete per il rilancio della città. “Reggio Protagonista” rappresenta la sintesi di questo percorso: un progetto collettivo che nasce dal basso e guarda al futuro.

Reggio non può più limitarsi ad amministrare l’esistente.

Deve tornare a progettare.

Deve tornare protagonista”, conclude la nota.