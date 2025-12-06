Reggio, il Natale nella Vallata del Sant’Agata: un mese di tradizione e musica

Si rinnova l’appuntamento con la magia delle feste ne “Il Natale nella Vallata del Sant’Agata“, l’iniziativa promossa annualmente dalla Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore, che quest’anno acquisisce un valore e una portata ancora maggiori. Grazie al significativo sostegno finanziario del Comune di Reggio Calabria, nell’ambito del POC Metro 2014-2020 (POC_RC_I.3.1.e) con CUP H39G24000790001, e al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud – Ministero dell’Interno, il calendario degli eventi 2025/2026 è stato arricchito per offrire alla comunità e ai visitatori un’esperienza natalizia potenziata e di respiro più ampio.

Il programma, che unisce tradizione, cultura, musica e solidarietà, è stato ideato per valorizzare l’identità del territorio e promuovere l’inclusione sociale e culturale.

Un mese di tradizione e musica

Il cartellone prende il via l’8 dicembre con la Processione Addolorata e Concerto Armonie di Natale “ Liricla25“, un evento solenne che include l’Accensione Stella di Natale e la Degustazione dolci tipici, con la partecipazione straordinaria di Maria Casile Soprano e Gabriella Grassi Mezzosoprano.

Un momento clou sarà il 14 Dicembre alle ore 19:00, presso la Chiesa Santa Maria delle Neve a Riparo (RC), con il Concerto di Natale 2025 dell’Orchestra Giovanile di Fiati dello Stretto Vincenzo Leotta. Il concerto, a ingresso libero con donazione volontaria, è un evento musicale unico che sostiene una grande missione sociale, sottolineando l’importanza dell’impegno civico.

Le tradizioni più autentiche risplenderanno il 20 Dicembre con la CRESPRELLATA TRADIZIONALE in Piazza Arghelle, animata da musica con gli Zampognari di Cardeto, e il 15 Dicembre con la Novena di Natale itinerante per le vie dei borghi.

Il programma prosegue con appuntamenti dedicati ai più piccoli e alla comunità:

22 Dicembre : Serata Cinema in Parrocchia con il Gruppo Folk “ La Ginestra**”.

: con il La Ginestra**”. 26 Dicembre : “ Babbo Natale ” con spettacolo e consegna doni ai bambini , in collaborazione con il musicista Natino Rappoccio .

: “ ” con spettacolo e , in collaborazione con il musicista . 29 Dicembre: “Gli auguri di buon auspicio” con la consegna di doni natalizi alle persone più fragili.

Il Gran Finale: Concerto Epifanico e Tombolata

Il nuovo anno si aprirà con due eventi di grande prestigio:

4 Gennaio 2026 : “ Concerto di Natale: In Nativitate Domini ” presso la Chiesa San Giuseppe in Cataforio (RC) . Un evento musicale per celebrare la Luce della Natività , con la partecipazione dei prestigiosi Chorus Christi , Corona Gospel Choir , Coro Polifonico Musica Nova e il Coro Polifonico Laudamus , diretti dai Maestri Alessandro Montenereo ed Enza Cuzzola .

: “ ” presso la . Un evento musicale per celebrare la , con la partecipazione dei prestigiosi , , e il , diretti dai ed . 6 Gennaio 2026: Tombolata comunitaria tradizionale con premi prestigiosi, organizzata in collaborazione con il Gruppo Folk La Ginestra, a chiusura del periodo festivo.

La Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore esprime profonda gratitudine per il sostegno ricevuto, che ha permesso di realizzare un programma così ricco e articolato.