Reggio Calabria, Noi Moderati accoglie Riccardo Occhipinti

"Risultato del lavoro e dell’attenzione ai territori. Contributo importante che ci farà crescere", le parole di Nino Foti

“Accogliamo con molto entusiasmo l’approdo in “Noi Moderati” di Riccardo Occhipinti, e dell’importante rete di amministratori e professionisti locali a lui legati. Credo sia il segno del prezioso lavoro che si sta facendo nella Provincia di Reggio Calabria puntando alla crescita e al consolidamento attraverso la valorizzazione delle migliori risorse. È quanto dichiara in una nota l’On. Nino Foti, coordinatore Provinciale di Noi Moderati.

Il nostro obiettivo, continua Foti, è quello di radicare il nostro progetto politico offrendo la disponibilità di uno spazio di confronto a chi crede nei nostri valori e con responsabilità si impegna costantemente sui territori. In questo contesto, Riccardo Occhipinti è un interlocutore naturale che, sono sicuro, contribuirà a rafforzare il nostro movimento sia a livello locale che regionale.”

“Ringrazio il Coordinatore Provinciale On. Foti – il commento di Occhipinti – il Coordinatore Regionale On. Pino Galati, il nostro delegato cittadino di Reggio Calabria Luciano Politi e l’On. Valeria Fedele con cui ho condiviso questo percorso. La nostra scelta non è contro qualcuno, ma per qualcosa.

Vogliamo costruire un progetto in cui possano riconoscersi i cittadini che si identificano nei valori di Noi Moderati e della coalizione di centrodestra: la tutela della famiglia, la libertà d’impresa, il garantismo e il buon governo. Mettiamo al centro competenza e responsabilità per evitare derive ideologiche.



“Il progetto – continua Occhipinti – , vede la partecipazione attiva di numerosi amministratori e professionisti che rappresentano la spina dorsale della provincia reggina, fra i miei amici che passano con Noi Moderati: Giuseppe Caminiti (Vicesindaco di Careri) Francesco Perri (Consigliere comunale di Careri); Caterina Portolesi (Platì), Domenica Garoffolo (Bagnara Calabra); Dott.ssa Evelin Monardi Trungadi (Laureana di Borrello), Carmelo Tripodi (Siderno), Giuseppe Stillitano (Delianuova), Giuseppe Catalano (San Roberto) Pino Matteo (Rizziconi)”.

“L’attrattiva di Noi Moderati – conclude Occhipinti – risiede nella capacità di rappresentare uno spazio politico serio, riformista ed europeista. Un’area che rifugge populismi ed estremismi per concentrarsi sulla concretezza amministrativa.

A tal proposito, il focus del gruppo è già proiettato verso le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria con l’obiettivo di far ripartire una città “in ginocchio” attraverso un programma concreto basato su, risanamento, trasparenza e una gestione rigorosa dei conti pubblici per restituire solidità all’ente e sbloccare le capacità di spesa.

Un programma che punta sullo sviluppo strategico e sulle infrastrutture ma anche sul superamento dell’emergenza perenne attraverso una gestione moderna ed efficiente della raccolta rifiuti e sull’attenzione reale ai quartieri periferici, spesso abbandonati, attraverso la manutenzione stradale.

La strada non è semplice, ma vogliamo dire la nostra e siamo certi di riuscire a farlo lavorando per costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide future e facendo di Noi Moderati il perno di una nuova stagione politica per Reggio Calabria e la Calabria tutta”.