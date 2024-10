Reggio, Falcomatà al giuramento degli Allievi Carabinieri: ‘Cerimonia nei cuori dei reggini’ – FOTO

Di seguito il comunicato stampa della Città Metropolitana di Reggio Calabria con le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Falcomatà presente alla cerimonia di giuramento degli Allievi Carabinieri.

“Un momento particolarmente emozionante, come ogni anno, una cerimonia che è entrata nella storia e nella tradizione di questa città, anche credo nel cuore dei reggini che ogni anno, in questi giorni, vedono ancora di più la città attraversata da turisti, ma anche dai parenti degli allievi Carabinieri che completano il corso”.

Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, oggi alla cerimonia di giuramento degli Allievi Carabinieri, che hanno completato il 142 corso, nella Scuola Allievi ‘Fava- Garofalo’, alla presenza, tra gli altri del Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, Gen. di D. Giuseppe La Gala.

Ha aggiunto Falcomatà:

“Noi come ogni anno abbiamo cercato di farci trovare preparati e continuare il nostro dialogo, la nostra collaborazione, la nostra sinergia con l’Arma dei Carabinieri, con la Scuola Allievi, mettendo a disposizione dei bus navetta per consentire alle famiglie di parcheggiare nella zona del Botteghelle del potere arrivare al giuramento nella massima tranquillità, così come abbiamo fatto organizzando insieme per lo splendido compleanno della dei Carabinieri, il 210º anniversario della fondazione. E’ un percorso – ha concluso il primo cittadino – che ci vede sempre dalla stessa parte, fianco a fianco, nella battaglia quotidiana per il ripristino e il mantenimento della legalità sul nostro territorio”.