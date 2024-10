Reggio, FILT CGIL condanna l’aggressione all’autista ATAM

Di seguito la nota stampa di FILT CGIL sull’aggressione subita da un’autista ATAM dopo la partita di calcio Reggina-Trapani.

Violenza inaudita a Reggio Calabria, nei confronti di un operatore di esercizio dell’Atam nello svolgimento del suo lavoro, lo stesso è stato aggredito dai tifosi del

Trapani a conclusione della partita del campionato di Serie D tra Reggina e Trapani. Non è più possibile lasciare da soli gli operatori del trasporto pubblico locale in

questi eventi dove sono particolarmente esposti, di fatto dovrebbero essere solo momenti di semplice passione e divertimento ed invece si trasformano spesso in

violenza ingiustificata, soprattutto nei confronti dei lavoratori che svolgono il proprio servizio.

Leggi anche

Come Filt CGIL chiediamo un urgente incontro al Prefetto di Reggio Calabria, affinché si adottino le opportune misure per evitare il ripetersi di questi episodi di violenza, per proteggere chi svolge il proprio lavoro ed al fine di garantire un servizio pubblico per le persone che hanno voglia di perseguire la propria passione nello

sport.

Non è più possibile lasciare soli i lavoratori, che in questi casi eccezionali dovrebbero essere sempre scortati a bordo con l’ausilio degli agenti di polizia. È quello che chiediamo, per la sicurezza di chi svolge il proprio lavoro e quello che serve a nostro avviso per garantire l’ordine e la sicurezza dei lavoratori e cittadini.

Piena solidarietà e vicinanza per il lavoratore Atam che è stato aggredito, procederemo per quanto è nelle nostre competenze, affinché si possa individuare un percorso finalizzato a prevenire un comportamento simile in futuro, confidiamo che vengano al più presto individuati e condannati i responsabili ti tale violenza nei confronti del lavoratore.