Giornata della disabilità, Nucera: ‘La nostra visione per una Reggio inclusiva e solidale’

“In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, bisogna condividere l’appello mondiale per promuovere la consapevolezza, la comprensione e il rispetto verso le persone con disabilità, sottolineando l’importanza di costruire una società pienamente inclusiva e accessibile”.

Lo dichiara in una nota Lucia Anita Nucera, assessore al welfare del Comune di Reggio Calabria, che insieme a tutto il Settore delle Politiche Sociali rinnova il suo impegno nel lavorare quotidianamente per l’abbattimento di ogni barriera, non solo architettonica, ma anche culturale e sociale, che ostacola la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità.

“La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità – continua l’assessore Nucera – non è solo un momento per ricordare i diritti, ma per agire concretamente per l’inclusione effettiva e l’autonomia di tutti i nostri concittadini. La nostra visione di “Città Inclusiva e Solidale” si traduce in azioni mirate: dal potenziamento dei servizi di supporto alle fasce vulnerabili, all’impegno per l’inserimento lavorativo e la promozione di una cultura che veda la disabilità non come un limite, ma come una forma di arricchimento per l’intera collettività”.

L’impegno per una “Città Inclusiva e Solidale”

Abbiamo posto massima attenzione sui bisogni della persona, garantendo risposte concrete che vanno dall’assistenza domiciliare all’assistenza educativa scolastica, dai centri diurni per minori e per adulti al trasporto sociale, fino ai progetti di vita e al fondamentale strumento del ‘Dopo di Noi‘. Un ringraziamento particolare va a tutti i dipendenti del Settore Welfare e al Dirigente per il grande lavoro che svolgono quotidianamente, con professionalità e dedizione, affinché questi servizi cruciali possano essere erogati con la massima efficacia sul territorio.

L’Assessore Nucera ha poi aggiunto:

“Dobbiamo lavorare per superare gli stereotipi e garantire che ogni persona con disabilità possa esercitare pienamente il proprio diritto a una vita dignitosa, partecipativa e indipendente. I limiti spesso li poniamo noi, con la nostra mancanza di attenzione e sensibilità. Reggio Calabria deve essere una città dove l’accessibilità e l’equità non sono eccezioni, ma la regola. Per questo, continueremo a supportare i progetti e le associazioni del territorio che, con dedizione, sono la vera spina dorsale di questa battaglia di civiltà“.

Il lavoro per una maggiore inclusione è una priorità costante , con l’obiettivo di integrare ulteriormente i servizi esistenti e lanciare nuove campagne di sensibilizzazione che coinvolgano scuole, istituzioni e cittadini.