Città Metropolitana di Reggio Calabria, previsti 155 nuovi posti di lavoro

Previsti 155 nuovi posti di lavoro all’interno della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria

In soli due anni di amministrazione, la Città Metropolitana di Reggio Calabria è riuscita a predisporre e presentare il nuovo Piano di assunzioni che prevede l’individuazione di 26 posti di categoria C, 35 di categoria D (distribuiti fra tecnici, amministrativi e contabili in base alle necessità dei vari settori dell’ente), 8 mobilità per l’anno 2019, 10 immissioni immediate attraverso lo scorrimento dell’unica graduatoria disponibile (vittime del dovere stilata nell’anno 2016) e 14 Progressioni di carriera riservate al personale interno.

Sulla questione, il vicesindaco Riccardo Mauro, che con il sindaco Giuseppe Falcomatà ha illustrato il nuovo programma in una conferenza stampa, ha sottolineato “il grande lavoro del direttore generale, dei tecnici e dei funzionari di Palazzo Alvaro che, seguendo gli indirizzi della politica, hanno portato a compimento un’operazione di straordinaria importanza per l’intero territorio metropolitano”.

CLICCA QUI per vedere i link attraverso i quali è possibile scaricare le slides di presentazione del nuovo Piano d’assunzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria.