Reggio, nuovo appuntamento con le visite specialistiche gratuite

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, insieme all’Associazione Oratorio Sant’Agata e sotto la guida di Don Giovanni Gattuso, da oltre un anno organizza visite mediche specialistiche gratuite rivolte alle persone e alle famiglie in difficoltà economiche.

Le visite si svolgono presso i locali parrocchiali della Chiesa Santa Maria della Neve a Riparo, in un ambiente accogliente e familiare, dove ogni persona può ricevere assistenza sanitaria e ascolto umano in un contesto di solidarietà e cura pastorale.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo, a partire dalle ore 16.00, dietro prenotazione telefonica. Il servizio proseguirà con cadenza costante durante tutto il mese, offrendo un punto di riferimento stabile e concreto per la prevenzione e il supporto sanitario della comunità.

I medici specialisti presenti mettono a disposizione gratuitamente la propria professionalità:

Dott. Luca Carbone – Urologo

Dott. Francesco Catalano – Nefrologo

Dott. Francesco Ciancia – Cardiologo

Dott. Carmelo Covani – Ortopedico

Dott. Antonio Foti – Internista

Supporto psicologico: il servizio include consulenze psicologiche e psicoterapeutiche a cura del Dott. Pasquale Romeo psichiatra e del Dott. Guido De Caro psicoterapeuta, per garantire attenzione anche alla salute emotiva e mentale delle persone.

La segreteria è curata da Mattia Angela Branca, con il supporto dei volontari Mirella Nazzarena Costa, Antonietta Gangeri, Luisella Bellè e Agostino Giordano.

«La salute è un dono prezioso di Dio, e prendercene cura significa rispettare la vita che ci è stata affidata – afferma Don Giovanni Gattuso – Come comunità cristiana vogliamo essere vicini alle persone in ogni aspetto della loro vita, offrendo ascolto, sostegno concreto e attenzione anche alla sfera psicologica ed emotiva. Non vogliamo sostituirci alla struttura sanitaria, ma offrire un aiuto concreto per abbattere i lunghi tempi di attesa».

La Parrocchia e l’Associazione ringraziano profondamente medici, psicologi e volontari per la loro disponibilità, competenza e generosità, che rendono possibile questo servizio a beneficio della comunità.

Per informazioni e appuntamenti: 389 3157118

Oltre un anno di prevenzione, servizio e attenzione pastorale al fianco della comunità.