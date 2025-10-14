Reggio, ecco il nuovo showroom CF MOTO: il futuro delle due ruote è da…‘Due Ruote’ – FOTO

City Now

14 Ottobre 2025 - 15:49 | di Redazione

C’è un nuovo punto di riferimento in città per gli amanti delle moto. La storica concessionaria Due Ruote di Via Sbarre Centrali, da oltre 30 anni garanzia di qualità e passione, presenta uno dei primi showroom ufficiali CF MOTO in Italia.

Solo sette store in tutto il Paese e uno si trova proprio qui, nel cuore della città. Un riconoscimento importante che premia l’esperienza e la serietà di Due Ruote, scelta dal colosso cinese per rappresentare il brand in Calabria.

Simply different”: il motto del titolare Filippo Chilà racchiude perfettamente lo spirito dell’iniziativa. Diverso, semplice e diretto, come il modo di vivere la moto che da sempre contraddistingue la concessionaria reggina.

E c’è anche un curioso retroscena.

Vi svelo un piccolo aneddoto – racconta Chilà trent’anni fa la concessionaria doveva chiamarsi CF Moto, che sono anche le iniziali del mio nome e cognome… quando si dice: a volte ritornano!”.

Oggi quel legame ideale diventa realtà.

Nei nuovi locali, eleganti e moderni, trovano spazio le moto, i quad e gli scooter CF MOTO: modelli pensati per chi ama la libertà, la tecnologia e le alte prestazioni.

Due Ruote ha creduto nel marchio sin dall’inizio e continua a farlo, offrendo ai reggini la possibilità di toccare con mano tutta la gamma e scoprire le novità di una delle case motociclistiche più innovative al mondo.

Due Ruote ti aspetta in Via Sbarre Centrali 113, Reggio Calabria.

Segui le pagine social su Facebook e Instagram per restare aggiornato su eventi, prove su strada e promozioni dedicate.

Per info: 0965.590468

