Reggio, il Tempietto rinasce: fissata la data per l'inaugurazione

I lavori per il nuovo Tempietto di Reggio Calabria sono vicini a concludersi. Le opere, che si svolgono anche di sera, stanno portando a termine vari elementi del progetto. Sono già completate l’area fitness e quasi ultimati il parco giochi, i campi da basket e da beach soccer, le aree verdi e la piazza d’acqua.

“Grazie a chi lavora per completare un’opera che, a breve, contiamo di consegnare alla città”.

Il progetto di riqualificazione, approvato dalla giunta Falcomatà e finanziato con un investimento pubblico di 750 mila euro attraverso i ‘Patti per il Sud’, copre circa tre ettari di superficie.

L’inaugurazione ufficiale, prevista in un primo momento per il 10 agosto, ha subito un leggero slittamento, ma stavolta non ci dovrebbero essere nuovi rinvii. Salvo sorprese, e come evidenziato dallo stesso sindaco sui social (con un eloquente “meno undici” scritto il 13 agosto) sarà sabato 24 agosto il giorno che vedrà ufficialmente il Tempietto rinascere nella sua nuova forma e veste.

Un progetto che ha trasformato una parte di città abbandonata in un’area ricreativa e sportiva, che punta anche a creare un nuovo fronte a mare cittadino che si collega al Lungomare Italo Falcomatà e al Waterfront di Zaha Hadid. L’area, infatti, non sarà solo un centro sportivo e ricreativo, ma anche un nuovo punto di riferimento culturale e sociale per la città.