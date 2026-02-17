Reggio, demansionamento e buoni pasto. NurSind: ‘GOM condannato a maxi risarcimento’

Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindacato delle professioni infermieristiche ‘NurSind‘ a firma del Segretario Territoriale NurSind Reggio Calabria dr. Vincenzo Marrari in merito alla vittoria legale del NurSind nei confronti del GOM che dovrà risarcire migliaia di euro per demansionamento in Gastroenterologia e mancati buoni pasto.

“Sin dall’arrivo nel territorio Reggino, meno di 10 anni fa, il NurSind ha intrapreso battaglie ed azioni concrete a tutela dei propri iscritti, facendosi portavoce, con i management susseguitisi negli anni, di proposte volte al superamento delle problematiche attraverso il dialogo costruttivo. Solo che, per dialogare, però, bisogna essere almeno in due. E quando le Amministrazioni sono sorde, non rimane che far valere i diritti dei lavoratori nelle sedi giudiziarie.

Pertanto, negli anni, siamo stati costretti a rivolgerci ai Tribunali, nei quali abbiamo ottenuto successi importanti. Solo per fare qualche esempio, ricordiamo la vittoria per il demansionamento nei reparti di Oncologia e Nefrologia e Dialisi del Grande Ospedale Metropolitano, per i quali sono stati riconosciuti più di 362 mila euro totali di risarcimento.