Reggio, demansionamento e buoni pasto. NurSind: ‘GOM condannato a maxi risarcimento’
NurSind RC vince in Tribunale contro il GOM: risarcimenti per oltre 250 mila euro. La nota del Segretario Vincenzo Marrari sulle battaglie sindacali
17 Febbraio 2026 - 08:58 | Comunicato
Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindacato delle professioni infermieristiche ‘NurSind‘ a firma del Segretario Territoriale NurSind Reggio Calabria dr. Vincenzo Marrari in merito alla vittoria legale del NurSind nei confronti del GOM che dovrà risarcire migliaia di euro per demansionamento in Gastroenterologia e mancati buoni pasto.
“Sin dall’arrivo nel territorio Reggino, meno di 10 anni fa, il NurSind ha intrapreso battaglie ed azioni concrete a tutela dei propri iscritti, facendosi portavoce, con i management susseguitisi negli anni, di proposte volte al superamento delle problematiche attraverso il dialogo costruttivo. Solo che, per dialogare, però, bisogna essere almeno in due. E quando le Amministrazioni sono sorde, non rimane che far valere i diritti dei lavoratori nelle sedi giudiziarie.
Pertanto, negli anni, siamo stati costretti a rivolgerci ai Tribunali, nei quali abbiamo ottenuto successi importanti. Solo per fare qualche esempio, ricordiamo la vittoria per il demansionamento nei reparti di Oncologia e Nefrologia e Dialisi del Grande Ospedale Metropolitano, per i quali sono stati riconosciuti più di 362 mila euro totali di risarcimento.
A questi importanti successi, si aggiunge adesso la vittoria in Appello della sentenza 862/2025, con la quale il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria, condanna il GOM a risarcire 8 colleghi. Il risarcimento è stato fissato nella misura del 15% della retribuzione per ogni anno oggetto di condanna, una percentuale tra le più alte riconosciute ad oggi nei tribunali italiani, per il demansionamento subito tra il 2009 ed il 2020 presso la UOC di Gastroenterologia.
Secondo le stime della segreteria, la somma totale del risarcimento potrebbe superare i 250 mila euro. Un successo storico che certifica l’operato del NurSind e dell’avvocato Domenico De Angelis, impegnato nel far valere i diritti del personale sanitario.
La condanna anche per la mancata erogazione dei buoni pasto
Ma non si tratta solo di demansionamento. Infatti, il mese scorso, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato il GOM a risarcire circa 13 mila euro a 9 ricorrenti per la mancata erogazione dei buoni pasto. Viene riconosciuto il diritto dei lavoratori a ricevere: un buono pasto per ogni turno eccedente le 6 ore di servizio effettivamente reso
Nei prossimi mesi avranno luogo le sentenze per decine di altre posizioni di colleghi che versano nelle stesse condizioni. La Segreteria Territoriale NurSind, rappresentata dal dott. Vincenzo Marrari, invita tutte le lavoratrici ed i lavoratori della sanità calabrese ad avvicinarsi all’organizzazione sindacale per la tutela dei propri diritti.