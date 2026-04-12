Reggio, oftalmologia pediatrica: oculisti a confronto grazie a Simpe

Importante giornata di aggiornamento in oftalmologia pediatrica organizzata oggi presso la Sala Giuditta Legato del Consiglio Regionale della Calabria dalla Simpe Calabria. A confronto pediatri, oculisti ed ortottisti che hanno discusso su “Lo sviluppo visivo nel bambino: chi fa cosa e quando? Le domande del pediatra di Famiglia”.

A relazionare il Prof. Paolo Nucci, Ordinario di Oftalmologia presso l’Università Statale di Milano e conosciutissimo oculista e divulgatore scientifico in Italia ed all’estero.

Il Prof. Paolo Nucci ha relazionato su sviluppo visivo 0-6 anni: tappe che contano davvero.

Allineamento oculare: cosa è normale nei primi mesi e quando non è più normale. Acuità visiva: cosa ci possiamo aspettare a 1, 3, 5 anni. La finestra critica ..e poi?. Valutazione ortottica nel bambino: cosa e come misurare. Ambliopia: quando e come trattare e …quando smettere. Quando rimandare all’oculista.

Sviluppo visivo e prevenzione neonatale

Interessanti le relazioni della dott.ssa Maria Rosa Calafiore, direttore del reparto di Pediatria dei due ospedali di Polistena e Locri che ha relazionato sui primi mille giorni di vita: vista e alimentazione perché la loro relazione è così importante. Molto apprezzate le relazioni del dott. Detmetrio Romeo, oculista di Reggio Calabria, del dott. Fedele Russo oculista di Cosenza, delle ortottiste Ilaria Angela Arena e Fabiana Maria Colosi.

Numerosi i messaggi che i pediatri portano nei propri studi a beneficio dei piccoli pazienti che da domani potranno usufruire di una maggiore conoscenza in ambito di oftalmologia pediatrica. Il Corso che rientra nell’ottica di un aggiornamento continuo proposto dalla società scientifica Simpe ha registrato un’elevata partecipazione, confermando l’interesse e la sensibilità della comunità pediatrica verso tematiche fondamentali per la salute del bambino.

Confronto multidisciplinare e Shaken Baby Syndrome

Interesse percepito dalla partecipazioni di oltre 120 professionisti e soprattutto dal livello di attenzione alto in aula durante le relazione. La presenza numerosa di professionisti sanitari – pediatri, ortottisti, e specialisti – ha contribuito a rendere il confronto scientifico particolarmente ricco e stimolante. Numerose le domande poste ai relatori, in particolare al prof. Paolo Nucci, figura di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale dell’oculistica pediatrica.

Gli esperti hanno affrontato in modo pratico e aggiornato i temi dello sviluppo visivo, dello screening precoce e della gestione dei principali disturbi oculari in età evolutiva. L’approccio multidisciplinare ha permesso di rafforzare il dialogo tra pediatra di famiglia e specialista, obiettivo centrale del corso.

Significativa è stata inoltre la collaborazione con la SIMEUP, che ha consentito di dedicare uno spazio specifico alla Shaken Baby Syndrome. La scelta di approfondire questo tema si inserisce nel contesto della giornata di sensibilizzazione che si celebra proprio in queste date, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’informazione su una condizione tanto grave quanto evitabile.

L’iniziativa ha rappresentato un momento formativo di alto valore scientifico, ma anche un’importante occasione di sensibilizzazione su tematiche cruciali per la tutela della salute infantile. Il successo dell’evento conferma il ruolo attivo della SIMPE nella promozione della formazione continua e nella diffusione di buone pratiche cliniche a beneficio dei più piccoli.