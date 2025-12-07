Reggio, discariche e randagismo fuori controllo: l’allarme di OIPA e Guardia Agroforestale – FOTO

Controlli congiunti a Reggio: rifiuti vicino al CONI, degrado ad Arghillà e colonie feline monitorate. Attive le giornate ufficiali per sterilizzazioni e microchip

Le Guardie Eco-Zoofile dell’OIPA di Reggio Calabria, guidate dal responsabile Andrea Marino, insieme alle Guardie dell’Associazione Guardia Agroforestale Italiana, coordinate dal responsabile Rocco Riso, continuano senza sosta le attività di controllo del territorio per la tutela dell’ambiente, del benessere animale e della sicurezza dei cittadini.

Numerose discariche abusive individuate sul territorio

Durante i recenti sopralluoghi congiunti, sono state rilevate nuove discariche abusive in più punti della città. Tra le situazioni più critiche:

una discarica frontale alla sede del CONI, contenente materiali misti e rifiuti abbandonati;

una discarica presso la Sorgente, sulla spiaggia, con plastica, vetro e rifiuti domestici altamente inquinanti.Una discarica e degrado presso quartiere Arghilla’ carcasse auto e rifiuti pericolosi

Questi episodi confermano un grave stato di degrado ambientale, più volte segnalato alle autorità. Le due associazioni confermano la prosecuzione della vigilanza ambientale, con controlli mirati e costanti.

Controllo delle colonie feline, cani e cucciolate: randagismo ancora fuori controllo

Parallelamente, OIPA e Associazione Guardia Agroforestale Italiana stanno intensificando il monitoraggio delle colonie feline, dei cani vaganti e delle numerose cucciolate non gestite.

Il randagismo rimane un problema:

grave,

storico,

ancora oggi sottovalutato.

I responsabili Andrea Marino (OIPA) e Rocco Riso (Associazione Guardia Agroforestale Italiana) sottolineano:

“Senza un intervento coordinato da parte del Comune e della Regione il fenomeno del randagismo continuerà a crescere. Le nostre associazioni sono pronte a collaborare, ma servono misure strutturate e continue”.

Piano ufficiale di sterilizzazione delle colonie feline registrate

Come comunicato dal Settore N. 9 Ambiente – Servizio Tutela Benessere degli Animali e Lotta al Randagismo, è stato avviato il Piano di sterilizzazione e microchippatura dei gatti delle colonie feline registrate.

Procedure ufficiali

I tutor devono recarsi presso gli uffici dell’ASP di Gallico, Via Tronco I°, dalle 9:00 alle 12:00 nei giorni feriali, per aderire alla campagna e fissare l’appuntamento.

Al momento dell’adesione viene rilasciato il tesserino identificativo della colonia.

Le sterilizzazioni saranno effettuate presso il canile comunale di Mortara, a cura del personale ASP.

I gatti, una volta trattati, saranno riconsegnati ai tutor per essere riportati nella colonia di appartenenza.

Le giornate operative della campagna sono:

13 – 14 dicembre 2025

20 – 21 dicembre 2025

Il servizio è riservato esclusivamente alle colonie feline registrate e censite. È vietato presentare gatti di proprietà privata.