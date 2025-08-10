Verso le elezioni, Rizzo (Onda Orange): ‘Reggio ha bisogno di futuro e il futuro sono i nostri giovani’

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Michele Rizzo sul nuovo progetto avviato dal team di Massimo Canale in vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria.

Come abbiamo detto chiaramente nel punto stampa dell’11 luglio, Onda Orange nasce con un obiettivo semplice ma ambizioso: sviluppare le evidenti opportunità e contribuire alla soluzione di problemi che da troppo tempo restano sepolti sotto l’indifferenza.

La visione di Onda Orange per Reggio Calabria

La nostra visione è quella di una Reggio viva, bella, che non si limita a offrire un panorama mozzafiato o un clima invidiabile, ma che faccia star bene le persone. Una città che accolga, che dia conforto, che faccia sentire ogni cittadino parte di qualcosa di più grande.

Una Reggio che non ti costringa a partire, ma ti inviti a restare. A costruire. A crederci.

Il lavoro come priorità assoluta

Per riuscirci, noi di Onda Orange riteniamo che, nonostante le azioni da intraprendere siano tantissime ed in vari ambiti — dalla cultura alla legalità, dal lavoro al turismo, dal miglioramento urbano alla mobilità — dobbiamo iniziare da ciò che è più urgente, più doloroso, più dimenticato: il lavoro.

Non è normale che ogni giorno giovani e meno giovani preparino valigie per cercare altrove ciò che qui dovrebbe essere un diritto: un lavoro dignitoso.

Non è normale che Reggio sia tra le città italiane con il più alto tasso di disoccupazione giovanile.

Non è normale che uno su tre tra i 18 e i 35 anni non studi, non lavori e non abbia prospettive.

Non è normale che la politica, per 30 o 40 anni, abbia fatto finta di nulla.

Viviamo in una terra ricca di potenzialità: nel turismo, nell’agricoltura, nella cultura. Ma da troppo tempo Reggio viene svuotata di opportunità, mentre le sue risorse restano inutilizzate o nelle mani di pochi.

I nostri giovani hanno idee, ma non hanno spazio. Ecco il vero dramma: non mancano le energie, mancano le possibilità.

Tre proposte concrete di Onda Orange

Non abbiamo la presunzione di avere soluzioni in tasca, ma una certezza: non possiamo più stare fermi. Dobbiamo agire insieme, al di là delle bandiere e delle etichette.

Ecco le nostre tre azioni concrete e sinergiche:

1. Formazione vera. Non diplomifici.

Serve una formazione che crei davvero competenze e che unisca scuola, università e le imprese locali.

? Tavoli di lavoro tra istituzioni, università, associazioni di categoria ed esperti.

? Stage e tirocini per gli studenti qui, a Reggio.

? Corsi professionali e manageriali finanziati con fondi pubblici.

Costruiamo un ponte solido tra ciò che si studia e il mondo del lavoro.

2. Scommettere sui giovani. Ora.

I ragazzi hanno idee brillanti e talento, ma mancano strumenti e sostegno.

? Uno sportello unico per imprese e aspiranti imprenditori.

? Supporto nella progettazione, marketing e accesso ai fondi.

? Spazi di co-working pubblici, bandi per start-up e incentivi fiscali.

3. Rilanciare Reggio partendo dalle sue radici

Il lavoro può nascere dalla cultura, dalle tradizioni e dalla bellezza della nostra terra.

? Mettiamo in rete le eccellenze locali.

? Facciamo del bergamotto una risorsa per tutti.

? Replichiamo esempi virtuosi come Roccella Jazz e creiamo festival tematici annuali.

Conclusione: visione, coraggio e collaborazione

Una città che accende il motore del lavoro, accende la vita.

Ai giovani: non smettete mai di credere in voi stessi.

Agli adulti, imprese e istituzioni: non lasciamoli soli.

Perché una città che investe sui propri giovani è una città che ha deciso di vivere.