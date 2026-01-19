Maltempo a Reggio, nuova ordinanza: stop ai mercati e ai chioschi

Le raccomandazioni dell'assessore comunale Alex Tripodi: 'Invitiamo tutti alla massima prudenza: la priorità è la sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali. Chiediamo collaborazione e attenzione, per ridurre i rischi e superare queste ore di emergenza'

Maltempo a Reggio Calabria, con l’ordinanza sindacale è stata prevista la sospensione, per tutta la giornata di martedì 20/01/2026, di tutte le attività mercatali di tipo itinerante nonché quelle che si svolgono presso i mercati rionali del Comune di Reggio Calabria, di cui alle seguenti località: Pellaro, Catona, Gallico, Archi, Tito Minniti, Botteghelle;



con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, e comunque fino alle ore 24.00 di martedì 20 gennaio 2026, salvo proroghe dovute al prolungarsi delle attuali condizioni metereologiche, la sospensione dell’attività di Somministrazione di alimenti e bevande presso Chioschi e Gazebo;



ed inoltre si è raccomandato agli esercenti delle attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, e comunque fino alle ore 24.00 di martedì 20 gennaio 2026, salvo proroghe dovute al prolungarsi delle attuali condizioni metereologiche, di provvedere alla messa in sicurezza degli arredi prospicienti le proprie attività commerciale (tavoli, sedie, suppellettili vari, ecc…), per evitare che possano arrecare danno all’incolumità di cose e/o persone.



«Invitiamo tutti alla massima prudenza: la priorità è la sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali. Chiediamo collaborazione e attenzione, per ridurre i rischi e superare queste ore di emergenza», ha dichiarato l’assessore Alex Tripodi.



E’ possibile scaricare l’Ordinanza dal seguente link, CLICCA QUI

