Reggio, ‘Orientarsi verso l’osteopatia’: evento gratuito in città
L’iniziativa è promossa dall’I.R.C.O. (Istituto di Ricerca Clinica Osteopatica) e dall’Accademia di Medicina Osteopatica "Alessandro IV"
26 Febbraio 2026 - 16:06 | Comunicato
Sabato 21 marzo 2026, presso l’Hotel Torrione di Reggio Calabria, si terrà l’VIII Edizione di “Orientarsi verso l’Osteopatia”, una giornata interamente dedicata all’informazione, all’orientamento e all’approfondimento sulla nuova professione sanitaria dell’osteopata.
L’evento vede la collaborazione dell’A.N.P.O. (Associazione Nazionale Professionisti Osteopati) e il contributo della Confederazione Osteopati Italiani (CONFOSIT), rappresentando un’importante occasione di confronto aperta alla cittadinanza e ai professionisti del settore che operano sul territorio reggino.
Un seminario orientativo e tre prospettive professionali
L’appuntamento offre tre diversi livelli di approfondimento per i partecipanti:
- Per i cittadini, che avranno la possibilità di ricevere informazioni corrette e aggiornate sulla figura dell’osteopata e sui servizi offerti dall’I.R.C.O., comprendendo meglio opportunità e tutele legate alla nuova regolamentazione sanitaria.
- Per gli osteopati del territorio, che potranno ottenere risposte chiare ed esaustive sul nuovo profilo sanitario grazie alla presenza dei membri dell’A.N.P.O., punto di riferimento istituzionale per la categoria.
- Per giovani, studenti e professionisti, interessati a intraprendere o completare il percorso formativo, che potranno conoscere nel dettaglio l’offerta del Corso Triennale dell’Accademia di Medicina Osteopatica “Alessandro IV”, con particolare attenzione all’ultima finestra di ammissione senza test di ingresso.
L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà a partire dalle ore 9.30 in Via del Torrione 67. Si propone come un momento di chiarezza e orientamento in una fase di grande evoluzione per la professione osteopatica in Italia.