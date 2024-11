Reggio Calabria partecipa alla quarta edizione di Smart City Exhibition

Dal 14 al 16 ottobre Reggio Calabria e l’Amministrazione Falcomatà, rappresentata dall’Assessore Smart City Agata Quattrone, parteciperanno alla quarta edizione di Smart City Exhibition, un vero e proprio Festival nazionale, organizzato da ForumPA e ospitato da BolognaFiere, con decine di occasioni di incontro per amministratori, esperti, tecnici, aziende, che lavorano per trasformare i dati in una risorsa per città più vivibili e competitive.

La data revolution è già cominciata: i dati sono tanti, sono ovunque e costituiscono un incredibile patrimonio per chi li saprà utilizzare al meglio. Per questo #SCE2015 diventa Citizen Data Festival, tre giorni in cui i dati saranno protagonisti in tutte le loro forme: dai dati prodotti dal funzionamento delle città ai dati prodotti dai sensori distribuiti oramai in qualsiasi dispositivo; dai dati che scaturiscono dalle interazioni sui Social Media ai dati provenienti dai sistemi di Citizen Relationship Management, fino ai Census Data utilizzati per la ricerca e la pianificazione delle policy.

L’Assessore Quattrone il 14 ottobre interverrà al Primo incontro nazionale degli Assessori all’Innovazione che sono chiamati a confrontare modelli ed esperienze e a condividere strategie per un utilizzo dei dati che confermi il ruolo delle città come driver dell’innovazione. Al centro dell’incontro la definizione delle priorità legate all’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo, il punto sullo stato di avanzamento delle progettualità e dei percorsi di programmazione, le risorse previste nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali e, non ultimo, il confronto diretto per lo scambio di esperienze.

Il 16 ottobre l’Assessore parteciperà, inoltre, in qualità di relatore al Convegno Intelligent Transportation System: la mobilità delle persone e delle merci nella città intelligente, organizzato in partnership scientifica con TTS Italia – Telematica Trasporti e Sicurezza. L’impulso al dibattito, oltre che dalla richiesta dei cittadini di avere territori sempre più a misura d’uomo e meno di automobile, viene anche dalle linee guida della Commissione Europea -recepite anche in Italia attraverso la direttiva del Ministero dei Trasporti (Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto – ITS del 2014)- che puntano a creare un mercato unico per l’informazione ed i servizi sui dati del traffico in tempo reale tra tutti i paesi dell’unione; ad aumentare la disponibilità di informazioni e dati, limitando la frammentazione e aumentando la qualità; ad ottenere informazioni più accurate per meglio governare il traffico e le infrastrutture stradali.

«Il dibattito sull’uso intelligente dei dati promosso da #SCE2015 -ha commentato l’Assessore Quattrone- è un’ulteriore importante occasione per confrontare la nostra vision con altri amministratori, tecnici ed esperti su le fonti dei dati, i modelli di analisi e le tecnologie abilitanti e applicative necessarie per la concretizzazione dei progetti di innovazione che l’Amministrazione Falcomatà intende realizzare e che sono improntati al concetto di Open Data con l’obiettivo prioritario di promuovere Trasparenza e Partecipazione».

«La presenza di Reggio Calabria alla quarta edizione di Smart City Exhibition- ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà- dimostra la nostra attenzione ed il nostro impegno nel voler offrire una città intelligente, grazie al corretto utilizzo di tecnologie e strumenti capaci di offrire innovazione. Abbiamo iniziato con la rete wireless disponibile a tutti i cittadini. La recente attivazione di Mycicero, ossia la possibilità per i cittadini di pagare i parcheggi nelle strisce blu attraverso una semplice applicazione è un altro passo avanti verso una città sempre più a misura del cittadino e più smart».

Al seguente link http://www.smartcityexhibition.it/it/programma-congressuale-2015 è disponibile il programma congressuale.